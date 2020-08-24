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專題報導：德國的綠水青山從何而來？

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Deutschland Wasserqualität des Rheins | Gift 1969

（上篇）1969年，萊茵河「死了」

（上篇）1969年，萊茵河「死了」

如今夏日的萊茵河，岸邊淺處常水清見底。然而，五十年前，「甚至連牲畜都時常拒絕喝萊茵河的水」。嚴重時死魚漂浮，而萊茵河還要為數百萬人提供飲用水。
自然與環境2020年8月24日
Deutschland Wasserqualität des Rheins | Flußkrebs 1978

（下篇）萊茵河重又「呼吸」

（下篇）萊茵河重又「呼吸」

1986年一天深夜，綠色和平組織下潛到萊茵河底，在化工廠排水口取樣。許多數值超標，媒體大篇幅報導。數百個民間環保組織誕生；專家也參與表態。——若沒有公民社會，很難想像河水的變清，以及經濟界、政界的態度轉變。
自然與環境2020年8月24日
Deutschland Smogalarm 1985 im Ruhrgebiet

1985年，德國拉響霧霾最高級別警報

1985年，德國拉響霧霾最高級別警報

汽車禁駛、學校停課——35年前，魯爾區曾有兩天的時間處於霧霾三級警報之下。很大一部分污染物來自東德。不過，至2000年代初，德國告別了霧霾問題，相關法規也隨之取消。
自然與環境2020年8月24日
Deutschland Umweltverschmutzung in der DDR | Die Mulde bei Dessau 1990

環境污染：東德的「國家機密」

環境污染：東德的「國家機密」

「保護自然」寫在前東德的憲法中，但環境數據卻被列為「機密」。東德的空氣污染、河流含有毒物質在歐洲是最嚴重的，但在統一社會黨（SED）的官方說法中，這些都不存在。
自然與環境2020年8月24日
Deutschland Umweltverschmutzung in der DDR | Halle-Bitterfeld 1965

東德環境污染案例：苦澀的「千香街」

東德環境污染案例：苦澀的「千香街」

前東德的環境破壞可以「聞得見、嘗得到、看得見」。一些環保活動人士努力讓公眾瞭解這些訊息，儘管政府和史塔西（東德國家安全部）盡全力掩蓋災難性的狀況。
自然與環境2020年8月24日
Großdemonstration in Ostberlin

東德環保運動：從被監聽到「圓桌會議」

東德環保運動：從被監聽到「圓桌會議」

環保在東德是個敏感話題，因為在官方說法中並不存在空氣污染或酸雨等原因造成的森林死亡。在1989年劇變時期，環境議題扮演了重要角色。
自然與環境2020年8月24日