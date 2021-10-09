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圖片來源： picture alliance/maxppp
專題報導：「巴拿馬文件」
被稱為「史上最大離岸揭秘」的「巴拿馬文件」披露大批政治家和名人在逃稅天堂的秘密財富。
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深度報導
客座評論：潘多拉文件何以如此重要
客座評論：潘多拉文件何以如此重要
潘多拉文件——又一個有關逃稅、權力和貪婪的洩密材料，涉及世界各地頂層政界人士。《南德意志報》編輯Frederik Obermaier和Bastian Obermayer在為德國之聲撰寫的客座評論中指出，此事危及民主。
政治
2021年10月9日
2021年10月9日
潘多拉文件：各國政商名流如何避稅並藏匿鉅額資產?
潘多拉文件：各國政商名流如何避稅並藏匿鉅額資產?
超過150個新聞機構跨國報導，揭露捷克總理、香港前特首董建華和歌手夏奇拉等人如何透過離岸公司避稅。德國之聲土耳其語組是唯一參加「潘多拉文件」調查的土耳其語新聞機構
政治
2021年10月4日
2021年10月4日
德意志銀行再度被搜查
德意志銀行再度被搜查
德國最大私營金融機構-德意志銀行醜聞不斷。聯邦警察、稅務稽查部門和檢察署又一次派遣一支大隊伍進入該銀行實行大搜查。相關指控十分嚴重：洗錢。
經濟
2018年11月30日
2018年11月30日
名聲臭了，巴拿馬文件當事所關門歇業
名聲臭了，巴拿馬文件當事所關門歇業
2016年公開的」巴拿馬文件」揭露了全球政要權貴避稅和隱匿資產的方式，目前已有千萬份資料，然而仍只是冰山一角。
政治
2018年3月15日
2018年3月15日
巴拿馬不再是避稅天堂？歐盟撤銷部分「黑名單」國家
巴拿馬不再是避稅天堂？歐盟撤銷部分「黑名單」國家
2016年「巴拿馬文件」曝光後，歐盟著手制定「避稅天堂」黑名單，於去年12月完成。如今，僅過了一個半月，就有8個國家從名單上被撤下。
經濟
2018年1月23日
2018年1月23日
介於法律和道德之間的避稅天堂
介於法律和道德之間的避稅天堂
隨著冠名「天堂文件」的海量偷漏稅材料的公佈，政治家和其他名人們在避稅問題上的所作所為，又一次暴露於天下。不過，多數人的不滿主要來自道德感而非基於法律考量。
經濟
2017年11月7日
2017年11月7日
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