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專題報導：六四30周年
1989年，席捲全中國的民主運動以流血告終；三十個寒暑過去，六四帶來的種種衝擊仍是「現在進行式」。從中港台以至歐美，德國之聲透過第一手採訪和專題報導回溯這段重要歷史，探索在今天局勢下的時代意義。
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深度報導
長平觀察：「坦克人」，三十年後的污名化
長平觀察：「坦克人」，三十年後的污名化
美國警察會怎樣對待示威者和「坦克人」？時評人長平認為，這是六四後中國大陸去正義化教育中一個典型的提問。
政治
2019年8月30日
2019年8月30日
中美談判預約通話 川普吁避免六四重演
中美談判預約通話 川普吁避免六四重演
香港的「反送中」示威已經進入到第11週。8月18日的維園集會，主辦單位宣稱參與人數超過170萬人，警方則稱最高峰有12.8萬人同一時間在維園定點集會。香港的示威能量也再度引起美國總統川普的注意。
政治
2019年8月19日
2019年8月19日
香港周末再示威 國泰高管辭職
香港周末再示威 國泰高管辭職
香港的大規模示威浪潮即將迎來第11個周末。在機場示威行動引發爭議、中國武警部隊於深圳展示軍力的背景下，示威者是否會轉變方式？重壓之下的國泰航空，則宣佈了高管辭職的消息。
政治
2019年8月16日
2019年8月16日
長平觀察：請林鄭月娥聽李鵬笑話
長平觀察：請林鄭月娥聽李鵬笑話
香港反「送中」抗議是否會如同六四運動一樣遭到血腥鎮壓？時評人長平分析李鵬笑話，提醒林鄭月娥勿要聰明反被聰明誤，在人生最重要的考試中淪為學渣。
政治
2019年8月14日
2019年8月14日
天安門鎮壓是否會在香港重演？
天安門鎮壓是否會在香港重演？
雖然很多人擔心中國可能會採取像血腥鎮壓天安門學運那樣的方式來對付這一次的香港抗議活動，但分析人士們認為，這種手段有可能帶來的災難性經濟和政治後果將會阻止北京方面直接出面干涉。
政治
2019年8月12日
2019年8月12日
長平觀察：中國需要非暴力，更需要不合作
長平觀察：中國需要非暴力，更需要不合作
中國網路異議的先驅者黃琦被判重刑12年。時評人長平認為，與 「廣州三君子」、「成都酒案四君子」及陳雲飛一樣，黃琦是中國真正的非暴力不合作踐行者。這起肆無忌憚的人權迫害案沒有得到國際社會的足夠重視。
政治
2019年7月31日
2019年7月31日
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