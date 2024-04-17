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圖片來源： Reuters/J. Lee
專題報導：中美貿易戰
中美貿易戰硝煙四起。這場牽動全球的貿易爭端因何而起？涉及了哪些核心利益？雙方手中有哪些牌？未來又會呈現怎樣的走向？
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即時新聞
2024年4月17日
2024年4月17日
拜登呼籲將中國鋼鐵和鋁的關稅提高為三倍
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
歐美或對中國傳統製程晶片採取限制
歐美或對中國傳統製程晶片採取限制
在美國實行對華尖端晶片出口管制封鎖後，歐盟和美國開始對中國在傳統製程晶片領域的主導地位感到擔憂。傳統晶片不涉及尖端技術，但被廣泛地使用於日常科技領域。
經濟
2024年4月6日
2024年4月6日
客座評論：美中攤牌已經開啟
客座評論：美中攤牌已經開啟
各界分析普遍認為，在2024美國大選年，美中關係不太可能有好轉。時事評論員鄧聿文指出，從華盛頓方面強制Tiktok剝離的法案等一系列動作來看，兩國之間已經進入攤牌階段。
政治
2024年3月14日
2024年3月14日
川普还是拜登？北京更鐘意誰？
川普还是拜登？北京更鐘意誰？
川普曾因試圖遏制中國的發展而贏得了贊譽和批評。拜登上任後，華盛頓方面非但沒有撤銷川普时期執行的對華政策，反而施加了更大的壓力。那麼，中國政府希望看到誰當選新一任美國總統呢？
政治
2024年3月2日
2024年3月2日
美國貿易逆差大幅降低 中國不再是美國最大進口來源
美國貿易逆差大幅降低 中國不再是美國最大進口來源
美國政府周三發布的數據顯示，2023年，美國的貿易逆差已經降至三年來的最低水準，此外，墨西哥也首次超越中國，成為美國最大的貿易夥伴。
經濟
2024年2月8日
2024年2月8日
客座評論：中歐一場貿易戰幾乎難以迴避
客座評論：中歐一場貿易戰幾乎難以迴避
政治學者張俊華指出，中國國內經濟不景氣，陷入中等收入的陷阱危險隨著時間的推移在逐漸增加。而習近平領導的中國政府解決這個問題已有一套對策。只是這個做法勢必將引起中國與世界，特別是歐洲在貿易上的衝突。
貿易
2024年2月4日
2024年2月4日
美參議院推遲涉藥明康德法案審議
美參議院推遲涉藥明康德法案審議
美國上周傳出可能通過新法，限制美國政府與中國生物科技企業合作，中國的行業巨頭藥明康德股價聞聲大跌。不過，本周五有消息稱參議院推遲了該法案審議，具體日程尚未確定。
技術
2024年2月3日
2024年2月3日
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