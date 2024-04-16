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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭
Ölfeld in China
圖片來源： picture-alliance/dpa/W. Hong

專題報導：中國經濟何處去？

中國經濟告別兩位數增長，而產能過剩、出口不振、匯率波動、股市地產震蕩等諸多問題也一一浮上檯面。「全球經濟火車頭」是否動力不再？「世界工廠」如何實現轉型？

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即時新聞

2024年4月16日

超乎預期：中國一季度經濟增長5.3%

2024年4月14日

兩天經濟 一天政治：德國總理肖爾茨二度訪華

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深度報導

2月底，數千輛比亞迪電動汽車抵達德國不來梅港

德語媒體：補貼電動汽車 利及全球人民

德語媒體：補貼電動汽車 利及全球人民

面對收受大量補貼的中國電動汽車，歐洲人應該如何應對？《商報》呼籲，要以謙虛又自信的姿態和中國人展開合作。《標準報》認為，沒有必要制裁中國，而是應該和中國展開補貼競賽。
媒體2024年4月11日
拜登夫婦邀請岸田夫婦在晚宴前

美日友誼下的經濟安保牽制中國戰略

美日友誼下的經濟安保牽制中國戰略

美日再度舉辦峰會，除了強調不變的堅固友誼外，同為世界技術先進國的背景下，未來將在經濟安保、供應鏈與宇宙開發等議題上強化合作。除了擺脫過往對中國的依賴外，日本也展現成為亞太地區領導國的信心。
政治2024年4月11日
中國的許多網路大廠只是壟斷平台？（資料圖片）

客座評論：中國網路企業是高科技公司嗎？

客座評論：中國網路企業是高科技公司嗎？

經濟學者沈凌發現，中國的網路公司無論從營收還是研發費用來講，都遠不及美國同行。如果美國網路公司算得上是貨真價實的高科技公司，那麼中國同行們或許真的只是一個壟斷平台，並沒有什麼高科技特質在內。但也有例外。
China Dr. Shen Ling
沈凌
評論
技術2024年4月7日
甘思德（Scott Kennedy）是美國國際戰略研究中心的學者，他於4月4日接受DW採訪。

專訪甘思德：中國欲吸外資 從傾聽民意開始

專訪甘思德：中國欲吸外資 從傾聽民意開始

美國智庫學者甘思德過去36年來多次造訪中國，最近一次是參加今年的「中國發展高層論壇」。他接受DW專訪，提出他對外商投資信心和中美關係走向的觀察。他怎麼看待現在的中國？
經濟2024年4月5日
2月底，一艘貨輪滿載數千輛比亞迪電動汽車運抵德國不來梅港

德語媒體：相互需要的德國與中國

德語媒體：相互需要的德國與中國

為什麼中國近期發起了「魅力攻勢」？為什麼德國不能出於地緣政治而拒絕和中國的合作？奧地利《標準報》以及德國《商報》就此展開了分析。
媒體2024年4月2日
Bayerns Ministerpräsident Söder in China

德語媒體：「要同中國開展對話 不要自說自話」

德語媒體：「要同中國開展對話 不要自說自話」

巴伐利亞州長索德爾對其剛剛結束的中國之行表示滿意。他強調，在同中國打交道時，保持對話渠道，要比「自說自話」重要得多。
媒體2024年3月28日
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焦點話題

China Li Qiang bei seiner Rede vor dem Nationalen Volkskongress

德語媒體：弱勢的總理

取消已有三十多年歷史的總理記者會，無疑是本次人大會議爆出的最大冷門之一。儘管中國官方並未給出取消記者會的原因，但德語媒體普遍認為，此舉顯示中國總理的職權正在被進一步削弱。
媒體2024年3月8日
按照官方數據，去年中國實現了5.2%的經濟增長目標，但很多人卻完全感受不到這種經濟增長

危機中的中國

在安徽的一個鐘點工市場，不少人一大早就在路邊等活。招工的人不多，薪水也很低。這些人感覺到，目前中國的經濟形勢不容樂觀。經濟形勢預計將成為人大會議的主要議題之一。請看德廣聯記者的實地報導。
經濟2024年3月4日
圖為去年3月的全國人大會議。（資料照）

中國兩會聚焦經濟 人大後不舉行總理記者會

中國「兩會」4日起登場，總理李強將首次發表政府工作報告；不過，人大會議發言人表示，今年人大閉幕後將不舉行總理記者會。而外界關注焦點仍在於中國經濟，特別是李強將提出多高的經濟增長目標。中國經濟疲軟的當下，兩會能否端出救經濟的實質措施？
經濟2024年3月4日
Symbolbild Handeslstreit China - USA | 100 Yuan

外國投資全球最多 中國經濟持續擴張

疫情下，中國成為2020年外國直接投資最多的國家，為中國經濟帶來了1630億美元，去年第一的美國外國直接投資則大幅縮水。
經濟2021年1月25日