專訪：「飛行仍然是最安全的出行方式之一」

韓國濟州航空空難造成179死亡，僅2人生還。德國資深航空雜誌編輯Volker K. Thomalla分析造成這起空難事故的可能原因並解釋，為什麼飛行仍然是最安全的出行方式之一。

德國之聲：據目前所掌握的訊息，您認為韓國濟州航空中巴士機失事的原因可能是什麼？

Volker K. Thomalla：墜機原因只能通過複雜的飛機事故調查才能弄清楚。這通常至少需要一年的時間。這聽起來令人沮喪，但沒有其他方法可行，因為必須對所有情況和細節進行分析，才能得出飛行安全的正確結論並加以實施。

德國之聲：照片和影片顯示，飛機著陸時沒有放下起落架。沒有起落架是否需要更長的距離飛機才能停下來？但是摩擦力更大，難道飛機不應該更快地停下來嗎？

Volker K. Thomalla:完全正確，沒有起落架，金屬對地面的制動作用更大，可以更快地停下來。影片顯示，飛機正在以非常快的速度降落，但是降落到跑道的時候已經太晚了。而且著陸的時候襟翼似乎也沒有展開，襟翼展開後會顯著降低著陸速度。事故研究人員現在將非常仔細地研究這些問題。

德國之聲：飛機迫降時的機場跑道為2800米長。降落受損的飛機，這一長度的跑道是否太短？或者通常2800米就足夠了？

Volker K. Thomalla: 2800米長的跑道完全可以滿足此類飛機的安全運行。德國萊茵地區韋策機場（Weeze）的跑道只有2440米，那裡會定期起降波音737飛機。多特蒙德機場的跑道也只有2000米長。所以機場跑道長度在這場事故中並不重要。

德國之聲：影片顯示，飛機撞到跑道盡頭的一堵牆並起火。跑道盡頭不是通常還有一塊空地，飛機遇到緊急情況可以繼續滑行，直到停下來嗎？

Volker K. Thomalla: 跑道末端砌了一堵牆，非常不同尋常，特別是如果你看機場的衛星照片，你會發現它後面仍然有開放空間。

德國之聲：失事的飛機是一架已有15年機齡的波音737-800。這種機型是否本身就存在安全隱患，或者飛機老化也可能起到一定作用？

Volker K. Thomalla: 通過恰當的維護，飛機即使機齡再長，也可以安全運行，不會出現任何問題。波音737是最受歡迎的客機之一，而737-800也並不是事故多發的機型。

韓國濟州航空空難至少174死 僅2人生還 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德國之聲：飛機上總共搭載了181人，其中179人死亡，只有兩人倖存。倖存的兩人都是機組人員。據說他們坐在飛機的尾部。他們是怎麼倖免遇難的？

Volker K. Thomalla: 倖存者很幸運，他們坐在飛機上正確的位置。根據統計數據，民航機事故的生還率通常比人們想像的要高得多。當然，也發生過一些空難導致機上人員無一生還。但也有很多情況是飛機完全被毀，但所有人員都倖存。

德國之聲：客機上哪些座位最安全，也就是說坐在哪裡在墜機事故中生還的機會最高？

Volker K. Thomalla: 這取決於事故的情況。然而，原則上我們可以說：從統計數據來看，坐在飛機後部緊急出口的乘客比坐在飛機前部的乘客在事故中的生存概率顯著更高。

德國之聲：幾天前，一架客機在哈薩克斯坦墜毀。機上搭乘的67名乘客和機組人員中有38人死亡。這是短時間內發生的兩起重大飛行災難。今年的飛機事故比往年多嗎？飛行仍然是最安全的交通工具嗎？

Volker K. Thomalla: 儘管短時間內發生了兩起事故，飛行仍然是最安全的出行方式之一。安全性持續提高——這也得益於國際上所要求的飛機事故調查。根據波音公司的一項研究，1984年至1993年間，平均每百萬次起飛發生約1.5 起航空事故，但到2023年，這一數字為0.2起。儘管最近幾天發生了兩起事故，但2024年這一數字可能會更低。

Volker K. Thomalla從事航空報導40年，是網路雜誌aerobuzz.de的主編。他此前曾在其他航空雜誌擔任高級職位。

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