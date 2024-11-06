寶馬第三季度淨利潤下降84%

德國汽車製造商寶馬周三表示，由於在華銷量不佳以及車輛召回事件，該公司第三季度盈利明顯下滑。這也是歐洲汽車產業陷入危機的最新跡象。

（德國之聲中文網）今年第三季度，寶馬公司的淨利潤下降了84%，甚至還低於分析師此前的預測。旗下同時擁有勞斯萊斯和迷你等汽車品牌的寶馬公司，第三季度汽車交付量下降了13%，同時在最重要市場中國的銷量也下降了大約30%。總體銷售額下降近16%，降至323億歐元。

寶馬集團表示，該公司在第三季度不得不面臨"非同尋常的挑戰"，尤其是中國市場需求疲軟以及車輛制動系統出現問題，導致不得不對150萬輛汽車實施召回，代價極其高昂。

同其他德國汽車製造商一樣，總部位於慕尼黑的寶馬公司也對中國市場高度依賴，在華銷量佔其總銷量的三分之一。

然而，由於世界第二大經濟體中國陷入持久性經濟困境，特別是新興中國汽車廠家在電動汽車領域構成強勁挑戰，寶馬公司遭受了沉重打擊。

儘管業績不佳，寶馬首席執行官齊普斯（Oliver Zipse）仍努力表現出樂觀態度。他表示："今年第四季度，儘管計劃中的前期投入較高，但我們將重回盈利增長軌道，並將實現我們的年度目標。"

寶馬集團總裁齊普思：我們能夠實現年度目標。 圖片來源： Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

導致召回事件的剎車系統由大陸集團（Continental ）提供。大陸集團表示，即使在發現了問題的情況下，車輛的剎車性能本身並不會受到影響。此次召回事件給第三季度寶馬業績帶來了數以億計的損失。

今年九月，寶馬集團宣佈召回車輛時，就已下調了第三季度的業績展望。寶馬預計，今年汽車交付量將略有下降，利潤率也將降低。

（法新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。