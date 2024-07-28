寮國從中國大量貸款 陷入債務危機的風險有多大？

中國為寮國的重大基礎設施項目提供了並不便宜的貸款，這些投資尚未帶來預期的回報，而寮國的債務問題則日趨嚴重。目前寮國做東正在舉辦東協外長會議。

（德國之聲中文網）作為"一帶一路"倡議的一部分，中國向寮國提供了數十億美元的貸款，用於發展能源基礎設施和高速鐵路，以促進長期經濟增長。中國資助的湄公河水電大壩和其他能源基礎設施，旨在使寮國成為東南亞的"電池"。然而，這些中國資助的項目尚未達到寮國所期望的經濟回報。

最近的經濟數據顯示，寮國正面臨巨額債務。截至2023年底，寮國的公共債務和政府擔保債務總額為138億美元，超過這個小國GDP的100%。

根據彭博社發布的數據，作為單個國家，中國是寮國最大的債權國，中國的貸款佔寮國105億美元外債的一半。

美國華盛頓國家戰爭學院專門研究東南亞問題的教授阿布扎（Zachary Abuza）表示，寮國面臨嚴重的債務問題。

"這不僅僅是對中國的債務，寮國的債務量非常大。債務本身並不是壞事，如果它用於生產性用途，但寮國的債務沒有這樣做。他們在水電方面產能過剩。"他對德國之聲說。

他說："鐵路一直是個絕對的大白象（意思是投資巨大但沒有回報），雖然現在連接到曼谷，應該有更大的回報。所有這些導致其貨幣在2023年貶值了30%，通貨膨脹現在是該地區第二高的國家。"

寮國城市居民的生活變化很大 圖片來源： Oliver Raw/DW

中國貸款並非寮國唯一的問題

中國外交部發言人對彭博社表示，中國正在"盡最大努力"幫助寮國減輕債務負擔。

寮國與中國關係密切，分享相似的政治理念。寮國是由寮國人民革命黨執政的共產黨一黨制國家。

專家批評北京的所謂"債務陷阱外交"，即通過資助發展中國家的大型項目，讓這些國家最終在巨額中國貸款的壓力下掙扎，經濟上依賴中國。

中國外交部經常對此表示，這是一個由美國主導的敘述，旨在阻止北京與發展中國家合作的目標。

阿布扎說，寮國政府必須承擔部分經濟混亂的責任。

"中國並不是全部問題所在。責任應該歸咎於寮國政府，他們承擔了太多沒有實現預期經濟回報的項目債務。"他說。

這位專家補充說，中國的貸款"並不便宜"，利率為4%，這對於發展項目來說很高。他說，日本和世界銀行通常收取不到1%的利率。

"中國的論點是，他們是最後貸款人，並承擔高政治風險。由於大多數中國'一帶一路'倡議的貸款是通過國有企業或國有銀行發放的，它們是有抵押的，這意味著如果寮國違約，他們將失去存放在中國銀行託管賬戶中的資金，或者在債務股權置換中失去資產。"他說。

由中國融資建造的高鐵線總長500公里 圖片來源： Oliver Raw/DW

經濟困境影響普通寮國人

總體而言，自新冠疫情以來，寮國的經濟一直在掙扎，通貨膨脹上升，匯率疲軟，GDP增長乏力。

2024年6月，寮國的通貨膨脹率飆升到26%以上，高於5月的25.7%。

世界銀行表示，寮國的經濟在2023年增長了3.7%，預計2024年將增長4%。在疫情之前，增長率為5.5%。

一位因安全原因要求匿名的寮國人表示，普通寮國人開始感受到經濟下滑的負擔，公共服務、道路維護、教育和醫療服務都不足。

"自疫情以來，許多小企業關閉了，而且沒有重新開業。那些有一些土地的人開始自己種植食物，回到自給自足的生活方式。"這位人士說，但是大多數寮國人不會將經濟困境與債務聯繫起來。

"大多數人不會知道債務的規模，也不會聯想到中國的債務對他們的生活有任何直接影響。"這位人士說，"他們會將日常生活的艱難與寮國經濟的下滑聯繫起來，這種下滑自疫情以來一直存在，持續至今。他們經歷著生活成本的不斷上漲。"

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