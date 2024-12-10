寧德時代攜歐洲車企斥巨資在西班牙建廠

（德國之聲中文網）歐寶母公司Stellantis與中國電池巨頭寧德時代（CATL）將在西班牙成立合資公司，並以該合資公司為主體，斥資數十億歐元在西班牙阿拉貢自治區薩拉戈薩市（Saragossa）興建一座新的磷酸鐵鋰電池工廠（LFP）。

一直以來，儘管歐洲試圖通過技術投資減少對中國電池的依賴，但此類努力備受挫折，近來瑞典電池巨頭Northvolt在美國申請破產保護便是一例。

此次西班牙合資電池廠將是寧德時代在歐洲的第三個重大投資項目。此前，寧德時代在德國和匈牙利興建的兩座工廠已經投入營運。寧德時代欲以此進一步擴大其在歐洲市場佈局。

據《金融時報》（Financial Times）報導，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）本周一（12月9日）在馬德里官邸會見了寧德時代董事長兼首席執行官曾毓群。桑切斯表示，寧德時代對西班牙在去碳化方面的'堅定承諾'表示歡迎。阿拉貢自治區保守派領導人阿茲孔（Jorge Azcón）則稱該項目是"最好的消息"，並表示這將"為該地區戰略性產業的未來奠定基礎"。

計劃建造的新電池廠預計投資規模將高達41億歐元，計劃於2026年底投產。根據規劃，工廠將通過多次擴建，最終達到年產量50吉瓦時（GWh）。去年Stellantis與寧德時代已簽署了意向協議。

Stellantis希望新工廠為其在歐洲的電動汽車製造提供本地化的磷酸鐵鋰電池電芯和模組，以在中等續航的B級車和C級車細分市場提供更優質、更耐用、更經濟實惠的電動轎車、跨界車和SUV。儘管能量密度較低，但與傳統鋰離子電池相比，磷酸鐵鋰電池被認為更安全、成本更低、使用壽命也更長。

50吉瓦時的年產能理論上可以為超過90萬輛配備54千瓦時（kWh）電池的提供電池。Stellantis和寧德時代將在合資公司中各自持股50%。預計該項交易將於2025年完成。

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