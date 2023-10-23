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富士康
鴻海科技集團的一個註册商標。專注於電子產品的代工服務（CM），研發生產精密電氣元件、機殼、准系統、系統組裝、光通訊元件、液晶顯示件等3C產品上、下游產品及服務。
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深度報導
中國查富士康兩敗俱傷？ 學者估：輕輕放下
中國查富士康兩敗俱傷？ 學者估：輕輕放下
鴻海旗下的富士康集團在中國遭查稅，被外界視為中國藉此向正在力拼獨立參選台灣總統的郭台銘發出警告。台灣學者分析，中方這次對富士康出手有別於以往針對「綠色台商」的行為，但也提到背後確實有不少政治考量。
政治
2023年10月23日
2023年10月23日
富士康遭中國查稅 鴻海：積極配合
富士康遭中國查稅 鴻海：積極配合
台灣鴻海科技集團旗下的富士康在中國多地企業的稅務和用地傳遭到調查。鴻海集團創辦人郭台銘已宣佈獨立參加2024總統大選。台媒指出，中國當局在敏感時機對大型台商出手已有前例。
政治
2023年10月22日
2023年10月22日
郭台銘宣佈參選台灣總統 專家：保送賴清德
郭台銘宣佈參選台灣總統 專家：保送賴清德
鴻海創辦人郭台銘28日宣佈獨立參選2024年台灣總統，或將明年的大選帶入「4腳督」局面。郭台銘此舉將為選戰帶來哪些變數？北京當局、兩岸輿論又如何看待？
政治
2023年8月28日
2023年8月28日
從「打工仔」到「台灣首富」 郭台銘究竟什麼來頭？
從「打工仔」到「台灣首富」 郭台銘究竟什麼來頭？
台灣鴻海集團創辦人、富士康創史人郭台銘宣佈將以獨立候選人身份投入台灣2024年總統選舉，並展開聯署以取得參選資格。郭台銘2019年曾希望角逐2020年的台灣總統大選，但因未獲得國民黨提名而退出。今年5月，郭台銘再度未獲國民黨總統候選人提名。
政治
2023年8月28日
2023年8月28日
7 張圖
涉嫌為富士康竊取商業機密 前三星高管被起訴
涉嫌為富士康竊取商業機密 前三星高管被起訴
一名前三星高管涉嫌為富士康在中國開設晶片工廠竊取商業機密而受到起訴。被曝光的違法細節包括挖走人才。被告律師反駁了指控，認為被告是韓國捲入中美競爭的替罪羊。
經濟
2023年6月27日
2023年6月27日
台灣富士康第一季度利潤暴跌56%
台灣富士康第一季度利潤暴跌56%
台灣富士康公司周四（5月11日）發布第一季度財報，第一季度利潤暴跌56%。富士康表示，全球經濟低迷導致了智慧型消費電子產品的需求下滑。
經濟
2023年5月11日
2023年5月11日
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