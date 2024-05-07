客座評論：520前的大陸對台政策及展望

習馬會後，大陸官方確立了對台懷柔的政策主基調，拋出"兩岸同屬中華民族"的論調。不過，時事評論員鄧聿文認為，這是一種"以退為進"的策略，是把球踢給賴清德。

5月20日將就任台灣下屆總統的賴清德4月25日宣佈新內閣名單 圖片來源： Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

（德國之聲中文網）習馬會後，台灣國民黨的政治人物又相繼赴大陸訪問，其中有國民黨立法院黨團總召傅崑萁近期率領的國民黨議員代表參訪團訪陸，受到大陸全國政協主席王滬寧的接見。隨後文旅部和海關總署在同一天宣佈，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊，大陸也將在科學評估的基礎上依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。國台辦並向民進黨喊話，望台方盡快全面恢復兩岸海上及空中客運直航。

與此同時，福建海警4月底和5月初兩次發布在金門附近海域依法開展常態化執法巡查影片。大陸海警船艦上人員用普通話和閩南語向台灣海巡署艦艇進行警告喊話，還用望遠鏡監控台海巡署上述艦艇，距離金門最近3.8海裡。前者的交流可以看作大陸對台釋出的最新善意，後者的巡查意味著在賴清德520就職講話前，大陸保持對台施壓動作。這體現了北京對台工作的軟硬兩手，即使在習馬會後依然沒有本質改變。

習為何對台釋放軟調子？

北京的對台手段，被觀察家概括為"軟的更軟，硬的更硬"，但不能把它簡單理解為軟硬同時兼施，什麼時候施以軟手，什麼時候祭出重拳，要看具體情況。去年以來，兩岸關係處於緊張狀態，大陸對台政策以硬的一手為主導，持續對台施壓，文攻武嚇，直到這次習馬二會，習向台灣民眾溫情喊話，放軟身段，營造兩岸和緩氣氛，只要民進黨政府認同中華民族，兩岸政府即可恢復交流。習之所以對台釋放軟調子，是因為北京認為賴是雙少數總統，台主流民意不支持民進黨的台獨主張和路線，進而判斷國民黨只要策略得當，下屆總統選舉仍有機會執政，大陸和平統一台灣的可能性仍存。故大陸要做的，是對台灣民眾釋出善意，改善兩岸關係，並將這個"功勞"讓國民黨獲得。加之大陸未來幾年仍以經濟為主軸，也需要一個和緩的兩岸關係，此即北京邀請馬英九訪陸原因。

中國國家主席習近平4月10日在北京見台灣前總統馬英九 圖片來源： Ju Peng/Xinhua/picture alliance

大陸官方的上述舉措，是在習馬會確立了對台懷柔的政策主基調後，管理部門釋出的進一步行動。可以預期，520前，乃至520後，大陸的惠台措施還會跟進。但北京也接受了教訓，步子不能邁得太快，以免讓民進黨產生錯覺，以為即使賴清德當政，在沒有承認九二共識或認同中華民族的前提下，大陸為收買台灣民心，也不得不接受現實，和台灣打交道。所以文旅部第一步只是開放福建居民到馬祖旅遊。北京是要把這個球踢向賴清德，看賴接不接招，回應大陸善意。如果賴不為所動，繼續關閉兩岸交往大門，那麼北京就會把阻礙兩岸交流的責任算在民進黨和賴清德頭上，接下來，北京大概率會重回馬習會之前的對台強硬上來。從這個角度說，習拋出的"兩岸同屬中華民族"的論調，表面看是對之前"兩岸同屬一中"的主張在立場上的後退，但實際上也可以把這種軟調視作"以退為進"的策略，正如大陸學者解讀習馬會所言，該論述是一種底線性的表述，假如賴清德連自己是中華民族都不接受，大陸將退無可退，只能用硬的一手來對付賴政府。故而，北京雖謹慎向台灣遞出橄欖枝，可也不能完全放棄施壓，這才有福建海警的常態化執法巡查。

北京的總體方針是進行時而非完成時

既然北京改採溫和的對台政策，是否意味即使賴在520的講話中有讓大陸不爽的政策表述，北京也不會對台灣有強烈反應？這個問題應這樣來看待：北京肯定不會對賴的講話有任何期待，但如果賴在講話中只是模糊地闡述他的台獨理念和主張，而沒有使用一些在大陸看來指向十分明確、大陸民眾聽了會很生氣的話術，如一邊一國或特殊國與國關係，北京可能不會計較，然而，有了這種表述，北京大概率會有反應的，只是反應的強度以及時間--是立即有所動作，還是過些天再表現出來，不很確定。

島內、兩岸還是國際形勢無論怎麼變化，北京都在強調用習的新時代解決台灣問題的總體方略處理對台事務，因此，對外界來說，要瞭解什麼是總體方略，它的內涵有著什麼樣的變化。然而，在這個問題上，北京沒有進行過權威的闡述，外界不清楚總體方略的定義和內容。這可能會對外界理解大陸處理對台事務出現某種偏差。官方宣傳小冊子只是說，十八大以來，習全面把握兩岸關係時代變化，就對台工作提出一系列新理念新思想新戰略和重大政策主張，發表一系列重要論述，作出一系列重要指示批示，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略。至於其具體內涵，根據國台辦前主任劉結一及大陸學者文章，可以把它概括為以下幾個方面：堅持黨中央對對台工作的集中統一領導；解決台灣問題、實現祖國完全統一，是實現民族復興的必然要求；"和平統一、一國兩制"是解決台灣問題的基本方針，也是實現兩岸統一的最佳方式；堅持一個中國原則和"九二共識"；推動兩岸關係和平發展、融合發展；堅決粉碎外來干涉和"台獨"分裂圖謀；堅持團結台灣同胞、爭取台灣民心；決不承諾放棄使用武力。

可見，這個總體方略是進行時而非完成時，是開放式而非封閉式，習對台灣問題的最新論斷，都可以填充進去，比如，"兩岸同屬中華民族"就可以看作是總體方略的最新發展。

假如北京不像外界猜想的2027武統台灣，那麼，在習的第三任期，在兩岸問題上，北京總要取得某種實質性或象徵性成果，才能對大陸的輿論和民眾有所交代，否則，說了半天統一台灣卻看不到一點進展，甚至台灣在賴清德領導下在台獨路上走得更歡，如何讓大陸百姓相信新時代解決台灣問題的總體方略管用？因此，從習的角度看，和賴舉行會談（前提是賴認可兩岸同屬中華民族）或者民進黨在大陸壓力下宣佈放棄台獨黨綱等此類舉動，是北京可以向大陸百姓宣稱取得了成果的。如果是這樣，未來幾年，北京在兩岸問題上的真正要求其實並不高。

鄧聿文為政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編。

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