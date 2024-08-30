客座評論：那一年起，香港人有真正快樂過嗎？

8月25日，香港城市大學教授李衍樺在港鐵九龍塘站落軌，被列車撞倒捲入車底後當場死亡。網路傳出的遺書寫道，「從2019年春天那場風波開始，我沒有一天是真正快樂的」。針對警方和家屬沒有證實真偽，DW中文客座評論員曾志豪提出他的分析。

香港民主派新聞媒體《立場新聞》前總編輯鍾沛權在2024年8月29日抵達灣仔地方法院。他最後被判串謀發佈煽動刊物罪成。 圖片來源： Daniel Lee/AFP

（德國之聲中文網）這個星期，一則大學教授輕生的新聞，引起了海內外香港人以及華人圈的關注。事後警方和城大都證實了死者的身份，而香港媒體普遍報導的版本是，「初步調查顯示，59歲死者曾就精神健康事宜尋求專業人士協助，最近也曾透露對身體健康及工作問題感到憂慮或困擾」。

海外媒體則提到，李衍樺教授生前留下了「遺言」，來源自「網上有人流傳李生前在朋友圈發的一封帖文」，但沒有具體的發文時間；流傳的網絡截圖，其實也無法辨認是否李教授的帳戶。

網傳的遺書內容非常悲壯，關鍵內容節錄如下：「離開四大的那一天，香港《基本法》23條『立法塵埃落定，天空灰濛濛的』，從2019年春天那場風波開始，『我沒有一天是真正快樂的』。作為失落的一代，我對於香港的明天不再有任何期待。」

「我走後請把我的骨灰撒向大海，『原諒我一生不羈放縱愛自由』，如果想念我就來這裡看看吧。」

「我想被火車碾碎的感覺應該和被坦克碾碎差不多吧⋯⋯能在這座我深愛過的、和我『同歲』卻日漸衰落的城市用這樣慘烈的方式結束生命大概也是一種浪漫吧。」

由於「遺言」明白表示了「2019年」、「23條」、「坦克壓碎」、「失落一代」，等於是有知識份子用生命對香港被暴政摧殘作出生命控訴，一下子就引爆了輿論闗注。

這時候，你看看香港媒體無人提到這封遺書，又覺得非常不尋常，但放在國安環境下，又覺得這才是正常，誰敢提這封控訴的遺書啊？

沒想到，警方在沉默數天後，忍不住發文回應，指責網上有人散播李教授自殺的不實圖片，作出並無事實根據的不負責任言論，表示強烈譴責，並呼籲市民小心分辨網路資訊的真偽。

這一下，似乎又證實了，這則遺書，可能是真的。因為大陸輿論生態，「謠言」有時是「遙遙領先的預言」，而當官方「闢謠」，往往又是用權威證實這條謠言是真實的，所以官方才要否認。

今天，香港警方高調「闢謠」，是否變相證實了遺書的真實？

外界很難判斷，因為「遺書」太多不明的真相，例如沒有作者姓名或身份的辨認，內文提到的「離開四大」的「四大」指的是甚麼？是否土木工程的某些特定術語？和香港同歲的「同歲」，也和李教授59歲的年紀難以對照吻合，這些都令人無法百分百認定這封遺書的真偽。

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但這件事，也說明了香港的生態環境巨大轉變。例如，這件事既然在海外炒作得如此沸騰，為何香港媒體，都不敢引述這個「消息」？如果說，這是因為香港傳媒有較高的道德倫理，未經證實消息不敢引用，但也應該引起媒體的重視，至少應該派記者向李教授的家人考證。

沒有政治遺書，就是一宗悲劇；如果有政治遺書，就多了一層政治控訴的意味，對新聞報導而言，是更有公眾性的一個角度，為何偏偏就不去跟進？

所以，即使這封遺書最後原來是偽造的，你也會看到，香港的輿論生態，在某些敏感領域，只能等「官方定案」。

官方有無權威闢謠呢？經歷了2019年的風波，香港警方的公信力實在是有目共睹，闢謠的結果只能是適得其反。

最重要一點，這封「遺書」就算不屬於李教授，就當是有人創作出的一封帖文好了，但內容字句、感受情緒，似乎都比官方的「由治及興」來得真實入骨。

你問問香港市民，有幾多人2019年後，沒有真正快樂？有幾多人覺得香港是灰濛濛一片？幾多人覺得自己是失落一代的香港人？

不是每個人都會把這種負面想法放到最大，甚至有輕生這麼極端的念頭，但這篇不知真偽的遺書，所透露出來的「灰色」感覺，絕對比起官方所宣講的「由治及興」、「日夜都繽紛」來得更真實。

站在新聞角度，有必要考證這封遺書的真偽，這關乎對死者的尊重，不能任意把政治意圖寄放在逝者身上；但若是站在香港這個城市的情緒面向角度，這封信卻是無比真實，把香港人的心情反映折射。

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曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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