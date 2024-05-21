客座評論：賴清德520演講為何觸痛中國大陸當局？

政治評論員鄧聿文認為，賴清德520就職演說公開把大陸說成是對台灣的威脅和對世界和平穩定的最大挑戰，通篇沒有"台獨"二字，但處處是台獨的身影。未來兩岸的對撞會逐步升高。

賴清德5月20日正式就任台灣總統 圖片來源： Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

(德國之聲中文網）賴清德的520就職演說通過電視直播讓能夠翻牆的中國大陸的民眾也看到了。比起8年前蔡英文第一任期的就職演說被北京判為"未完成的答卷"，從大陸國台辦發言人的談話以及新華、人日兩大官媒的討伐來看，大陸當局給賴的"答卷"無疑判定的是"白卷"。

筆者整個聽了賴的演講。當賴開始就說"回想1949年的今天，台灣實施戒嚴，全面進入專制的黑暗年代"，我有種"不好"的感覺，認為賴恐難讓北京滿意。當賴說到兩岸，批評"中國的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰"，這種"不好"的感覺進一步加強。在賴的演講進入尾聲，突然聽賴說，"根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬"，我心想，兩岸關係這下徹底完了。賴的演說完後，我在X上發了一段簡短的評論："聽完賴的就職演講，我猜北京會非常不滿意，會將賴的520講話判定就是個不折不扣的台獨就職演講，對大陸沒有一點善意。"

大陸當局隨後的反應完全證實了我的擔憂。國台辦發言人批賴的講話，是頑固堅持"台獨"立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖"倚外謀獨"、"以武謀獨"……（賴）罔顧民意、逆流而動，釋放了謀"獨"挑釁、破壞台海和平穩定的危險訊號，充分暴露了其"台獨工作者"的本性。新華社的評論更指賴520就職演說，通篇充斥詭詐的政治謊言，大肆宣揚"台獨"分裂謬論，惡毒煽動兩岸對立對抗，鼓噪"倚外謀獨""以武謀獨"。這灌滿分離主義邪念、野心、挑釁與算計的言論，就是一份赤裸裸的"台獨自白書"，充分暴露其不折不扣的"台獨工作者"、徹頭徹尾的"麻煩製造者 "的真面目，讓世人更看透其為權欲不惜破壞台海和平穩定、將台灣推向更危險境地的本性……其釋放善意是假，大搞對抗是真；追求和平是假，圖謀"台獨"是真；希望兩岸對話、交流、合作是假，繼續惡化兩岸關係是真。這基本是對賴定調了。

七大痛點

我認為，讓大陸當局暴跳如雷的賴的520演講，主要在七個點上觸痛了它。

一是賴將中華民國的歷史切割，從1949年來台算起，而且把這段歷史說成是一個"全面進入專制的黑暗時代"，切割中華民國歷史當然是為了切斷台灣和大陸的歷史連結。

二是賴沒有如蔡那樣表示依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例肩負台灣總統使命，而只說依據中華民國憲政體制。憲政體制和憲法不是同一概念，後者範圍含蓋大陸，而兩岸人民關係條例明確規定國家未統一前，中華民國分大陸地區和台灣地區。不提條例，賴顯然是要拋棄中華民國憲法和兩岸人民關係條例，聯想到他在競選期間說中華民國憲法是災難，更有這個意思。

三是賴公開把大陸說成是對台灣的威脅和對世界和平穩定的最大挑戰，要在台灣大力發展軍力，並和民主世界一道共抗大陸。

四是賴不像蔡一樣，把大陸稱作"對岸"、"中國大陸"、"北京當局"，而是直呼"中國"，視中國為"外國"。

五是賴將中華民國、中華民國台灣和台灣三個稱呼有意混同，把台灣和國家名稱掛鉤，並且兩次說到台灣是一個國家。

六是賴公開宣稱中華人民共和國和中華民國"互不隸屬"，本來，賴表示秉持蔡的"四個堅持"中就有"堅持兩岸互不隸屬"一條，現在他在演講中特意突出"兩國互不隸屬"，這在北京看來有極強的挑釁意味。

七是賴的整個演講敘事框架和基調是"民主對抗威權"，將中國塑造成"專制國家"，是隔壁的那個"惡霸"，字裡行間充斥對大陸的排斥，用台灣學者的話說，對大陸是"罵人不帶一個髒字"，但大陸是明顯可以感覺到的。

賴的520演講通篇沒有"台獨"二字，但處處是台獨的身影，有台灣學者把賴的這套說法稱為"三合一台獨"，也難怪大陸當局在聽了賴的就職演講後老羞成怒，雖然賴也呼籲兩岸"在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作"，但北京無論如何從賴的演講中讀不出他對大陸的"善意"的。

賴拋出的"新兩國論"推高兩岸危機

對賴的520講話涉及兩岸的部分，外界原本不會有大的期待，但兩岸觀察人士還是有不少人認為超出他們的預想。這主要是在520前台灣藍營媒體以及部分溫和的綠營人士向外界釋出的訊息導致了某種誤導，台媒透露賴對兩岸關係的基調是穩健，將依照蔡的"四個堅持"和他自己提出的"四大和平支柱"來處理，會對大陸釋出善意，態度比較軟性，不挑釁，但是賴拋出的"新兩國論"讓大陸和台灣的藍營學者大失所望，認為賴對大陸態度強硬，充滿敵意，沒有一點善意，兩岸危機推高，這基本是大陸和台灣藍營學者的共識。

習近平4月在會見馬英九時，從原來堅持的"兩岸同屬一中"的立場後退到"兩岸同屬中華民族"，大陸當局把他解讀成對台灣釋出的最大善意，從北京的角度看來，這也是為一個月後上台執政的賴清德遞出的一個橄欖枝，北京希望賴能接住，兩岸關係有所改善，可賴不但沒接，根本無視習的這個善意，還在就職演說中拉高聲調強硬以對，北京肯定不會吞下這口氣的。

520已成歷史，但賴的當政剛剛開始。北京不會光說不練，只是憤怒而不採取具體行動，有大陸涉台學者就主張大陸當局到了應用行動表明態度了，落實年初制定的對台工作會議，主動打擊台獨。接下來北京大概率會採取包括外交、經貿、水域執法的一些手段來懲戒賴政府。另從今後4年看，賴既然在就職演講中打出了"台獨自白書"，也會在去中化上採取進一步的動作，包括經濟上減少對大陸的依賴，外交和軍事上強化和美日聯繫，採購更多美國先進武器，走價值外交路線，來對抗大陸。兩岸的對撞會逐步升高。

筆者認為，賴的520演講從慣例上看是要經過美國同意的，這表明美國已經改變了對台獨的立場。雖然美國照例表示不支持台獨，但實際上已經放行，只要賴不公開宣佈台灣建國，美國都會默許，這可能跟中俄日前簽署的聯合聲明、兩國結成反美同盟有關，美國要更多利用台灣來牽制中國，從而也就給了賴對大陸反打美國牌的機會，台美關係會更牢固，有了美國的護航，賴在對抗大陸上態度和行動都會更堅定。所以，未來4年，賴在台獨路上會走得更遠，兩岸不會有陽光，不排除出現軍事衝突的可能。

鄧聿文為政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編。

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