客座評論：習近平的退位和接班人問題

最近中國境外的一些觀察家，似乎又興起了一輪對習近平前途的類似於算命佔卜的熱潮。有的甚至說，習近平的軍權已被剝奪，等等。筆者對此不屑一顧，因為很多所謂的事實，實際上大多是牽強附會的猜測。但他的退位和接班人問題確實值得探討。

習近平在中共領導人的位置上還會干多久？有關其命運和接班人的各種分析層出不窮 圖片來源： Johannes Neudecker/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）只要中共存在一天，關於黨的領袖習近平的命運和他的接班人的算命佔卜也好，客觀的分析也罷，都不會停止。 中共跟接班人有關的這個危機性的命題，永遠是個研究中國政治的重要議題。 至於習近平，由於他打破了鄧小平的十年執政制和隔代制定接班人的制度，使得本來似乎已經理順的東西，更是變得撲朔迷離。

作為一個中國人，都希望中華民族哪一天會生活在一個思想和表達時不用害怕"妄議中央"、獲取網上資訊時沒有限制、並有足夠的時間和空間以及物質資源來發展自己的國度。 為了這一點，就必須有這個信心期待，堅信中國哪天能像台灣80年代那樣，從一個威權主義的國家向一個自由民主的國度轉變。而要讓這個期待付諸實現，第一步就是必須對當今中共今後近十年的走向有所瞭解。

在這種情況下，就必須思考如下的問題：習近平將是賴在自己的位置上一輩子呢還是到適當的時候會退位？如果他退位，其前提可能是什麼？習近平能在退位前解決接班人的問題嗎？

政治設計之一：紅旗不倒

筆者以為，要真正瞭解習近平今後是否退位和在接班人問題上的走向，必須對他的個人對政治的設想 （即政治野心）、他的權力穩定性和健康狀況這三個要素作一個全面的考察。 當然，必須承認，最後一個要素在一般情況下，是任何人都無法得知的。 但至少我們可以從他的言論以及他領導的團隊的工作效率，可以對前兩個要素有一個把握。 而第二個要素也只能從他目前的政策和他的個人意志貫徹的程度通過從外面的觀察來初步瞭解。比較有把握的還是他對政治的設想。

習近平的政治野心體現在兩個方面，一個是要保留中共和中國的紅色本質。他理解的這種紅色跟毛澤東的理解有類似之處，但也有不少不同之處。毛澤東時代的無產階級專政、保證百姓政治上的愚昧順從、強調自己理解的共產主義理論就是真理，這些都是毛澤東時代紅色的表現。 而到了習近平這一屆，儘管他的紅色理論遠沒有毛澤東那麼多，因為他的思維和寫作水準也確實不如毛澤東。但在組織層面保證"紅旗不倒"，遠比毛澤東做得細和全。他廢除了趙紫陽開創的黨政分離，同時強化了私人企業甚至是外企的黨的領導地位，並通過數位化巧妙地掌控著每一個中國公民。 最有意思的是，跟毛澤東不同，習近平對已經垮台的蘇聯這樣的事實，一直難以接受。因為蘇聯是他心目中紅色實驗的代表。習近平根本無法接受一個有改革勇氣的戈爾巴喬夫。他的"竟無一人是男兒"之說，就是指責當初的蘇聯出了個戈爾巴喬夫，從而導致了蘇聯解體。他這句話實際上也從側面反映了他希望今後的接班人將是哪一種人物。 而毛澤東則並沒有把赫魯曉夫以後的蘇聯看成紅色的代表。

政治設計之二：解決台灣問題

習近平的政治野心還體現在他在任期間解決台灣問題的決心。 儘管毛澤東很早就說了"我們一定要解放台灣"， 但依靠當時的中國軍力確實也是力不從心。 而後幾屆的領導人顯然由於經濟建設，基本上放棄了跟台灣高度的敵對和仇視，儘管偶爾也要表現出官方對領土完整的姿態。但習近平跟前任不同，他已經把他拿回台灣看作是他的政治使命，更把目前的台灣當局看成是他的敵人。

這樣我們就很難想像，他會自動退位，而讓台灣問題再次留給下一屆處理。 從某種意義上來說，他違背鄧小平香港資本主義民主制度"50年不變"的諾言，就是對奪取台灣的準備。這一點，中共的一個傳聲筒高志凱在兩個多月前的採訪中透露的對台灣的計劃，如對台灣的全面的愛國教育等等，已經反映了官方具體步驟，而這些步驟事實上在香港也已經實施了。

鑑於上述兩個方面，只要沒有明顯的健康因素影響，習近平再幹一兩屆的可能性極大。但同時，筆者也不贊同認為習近平取消了鄧小平的兩屆任期期限以及隔代制定接班人，是為了終身一身任三職（國家主席，黨的總書記，軍委主席）。這一點在2020年黨校的一個高官，以及不久前接受國際媒體採訪的高志凱也明確否認了習近平會像毛澤東那樣的做法，即終身一身任三職。

這裡有兩個日期非常值得注意。中共力求完成兩個"百年"計劃，即建黨百年和建國百年。建黨百年在習近平時代已經做到了，紅旗依然保留了紅色，而建國百年則還需要25年時間。 習近平自然是熬不到這個時間。但他在自己的"豐功偉績"裡，至少可以記載他順利地讓中國共產黨度過了100周年。如果按照林毅夫的計算，中國在2030年的GDP超過美國，那等於又給習近平業績裡又增添了一份光彩。而他最終的台灣統一夢進一步做成的話，那習近平一生的使命可謂完成了。到那時，他確實已年邁，可以心滿意足地退位了。

關鍵的兩個任期

習近平自己畢竟也看到那個晚期的神志不清、老態龍鐘的毛澤東，分明已是一個廢人，卻還裝著當一個國家元首處理事務。筆者可以想像，習近平並不願意重複扮演這種形象。 換言之，這一任期和下一任期，是習近平完成他所謂的歷史使命的關鍵。這也暗示著，他一定會做出一切努力在2032年前解決台灣問題。當然，由於目前中國經濟狀態不佳。而如果他的拯救措施不見效的話，那麼他很有可能提前實現他"統一祖國"的計劃。因為只有這樣，才能遮掩他經濟領導的無能。

而所謂習近平的接班人，在正常情況下，也就是將在下一任期結束後，開啟另外一個時代。 但這點是肯定，習近平的接班人已經不會是那種隔代指定的方式產生的。 習肯定會指定自己喜歡的接班人。這裡，暫時沒有必要討論，習更喜歡哪一個人。而是要問的是，習近平的接班人將是在他退位前幾年就被指定的，還是像毛澤東在臨終前臨時抱佛腳式那種對華國鋒的扶植？

要回答上面的問題，就得看習近平目前的政治地位，即權力穩定狀況。筆者以為，習近平自他的第二任期開始，他已經用各種手段，維持了其政治地位的穩定。這也就表明，他能夠在處理國事的同時，安排自己的接班人。 而不會像毛澤東扶植華國鋒那樣倉促。 但從他扶植上來的秦剛、李尚福的結果來看，這個過程不會很順利。

上述的情況，都是基於正常環境下推理。而沒考慮其他非正常的因素，如健康問題等。由於習近平確立的是那種毛澤東式的穩定，那麼，一旦遇到非正常事件，所謂的接班人問題，其結果可能會比毛澤東扶植的華國鋒還要差，因為習近平頭上並沒有毛澤東的那種聖環。

本文作者張俊華為德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授。

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