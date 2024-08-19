客座評論：習近平左右搖擺 但依然心向普丁

機會主義的外交是不可能得到真正的朋友尊重的。但習近平似乎是更關心如何在不背離威權主義的原則下，獲得更多利益。旅德華人政治學者張俊華認為，這就是最近北京外交變化的原因。

2024年5月習近平在北京會見普丁 圖片來源： Sergei Bobylov/AFP/Getty Images

（德國之聲中文網）烏克蘭幾支部隊自8月6日出乎意料地攻入俄羅斯防禦薄弱的庫爾斯克地區後，迅速擴大戰線和控制區域，這一「以其人之道 還治其人之身」的行動目前已快兩周了，烏方已控制超過一千平方公里的土地面積，80多個居住點。

庫爾斯克攻勢的效果

這是一次精心策劃的行動，在很大程度上是基於烏克蘭從去年夏天失敗的反攻中吸取的教訓。如同烏克蘭方面一名已經離休的軍隊將領接受「戰區」（The War Zone）網站採訪 所述，入侵行動有四個關鍵目標。首先是 「減輕俄羅斯軍隊對烏克蘭的作戰壓力，打亂俄羅斯在烏克蘭東部和南部的進攻行動節奏」。

第二是 「在時機成熟時，以實力為基礎，創造更舒適的談判條件」，烏克蘭將 「搶奪土地，以換取暫時被俄羅斯佔領的烏克蘭領土」。

第三個目標是 「展示俄羅斯在安全和國防領域的戰略和行動脆弱性，包括由應征士兵組成的部隊的低水準戰備狀態、邊境安全的巨大問題以及無效的政治軍事領導，包括普丁在其中的作用」。

第四個目標是通過製造 「政治和經濟不穩定 」來削弱俄羅斯。

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目前庫爾斯克州內有多達 1 萬多名烏克蘭軍人。他們根據其他地區的安全局勢輪流駐紮在俄羅斯。

應該說，現在來看上面的目標中，第一個目標只能說部分達到。普丁目前還是死盯著頓巴斯地區。而且還有所斬獲。但比較以往烏克蘭戰場上的被動情景，那突襲後的狀況還是更有利於烏克蘭。 第二個目標，何時能達到，是否能達到，要回答似乎時間還過早了點。但要知道，烏克蘭僅僅佔領了俄羅斯0.003%的領土，而普丁則佔領了烏克蘭20%的國土。正是因為這樣，普丁不一定會隨著澤倫斯基的指揮棒走。這也就是普丁為什麼把這次庫爾斯克被佔，說成是恐怖活動，而且幾乎當成「自然災害事件」來處理的原因。他有意地不把此事件看成是戰爭的一部分。

至於其他幾個目標，其效果已經顯現。這次突襲，可謂對普丁本人和俄軍的最大侮辱。而且普丁本以為侵略烏克蘭，只要不讓俄羅斯人嘗到戰爭的苦頭便可。而二年多的戰爭，他的如意算盤多少有點效果，但現在在歐洲大陸的俄羅斯人顯然不得不同樣感受到戰爭帶來的災難和累贅。這對普丁並不利。

目前，戰局到底會如何發展，仍然是個未知數。但有一點是肯定的：不久更多的F-16會加入抗俄戰爭的行列。這樣，戰局更有可能向有利於烏克蘭的方向發展。總之，從現在開始的100天，是決定這場戰爭的關鍵時刻。

跨越邊界 烏克蘭突襲庫爾斯克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

基輔對北京並不滿意

這裡，北京的態度非常值得關注。而且共產黨的機會主義外交，有時變化比翻手還快。我們還記得在今年的新加坡的香格里拉對話，中國的軍方一個代表公開暗示，烏克蘭應該向俄羅斯投降。而在今年7月，烏克蘭外交部長訪華。北京有意安排了烏克蘭外長訪華四天「過京不入」。顯然是有意地降低其訪華的格調，甚至是勉強對付， 為的是不讓俄羅斯朋友起疑心。 反過來，在對待俄羅斯時，即便是一個副部長訪華，也得在北京高規格接待。

王毅跟烏克蘭外交部長庫列巴的會談，雙方只是表面上作了交易，似乎滿足了各自的需求，即庫列巴強調了一下「一個中國的原則」， 而王毅則是重提了「尊重烏克蘭主權和領土完整」，但本質上雙方並沒有談成任何有實際效果、有利於對方的東西。正是因為這樣，烏克蘭在會談後改變了其對中國的說法。原先，烏克蘭多次強調中國能夠擔當這次戰爭的調解人。 但顯然跟王毅會談的結果並不像烏克蘭期待的那樣。於是，烏克蘭政府在過後的沒幾天，便說「我們並不期待北京成為烏克蘭戰爭談判的中介，但我們很希望中國能向莫斯科在停止戰爭事宜上施加壓力「。 實際上，烏方很清楚，習近平不會這樣做。 烏克蘭官方改口的原因，習近平應該也感受到了，即基輔對北京並不滿意。 於是，為了「補償」此行，特意在8月10日的北京安排了一個「烏克蘭電影節」。

當然，電影節正值烏克蘭突襲庫爾斯克開始不久，這給北京的機會主義外交也算是提供了一個很好的機會。 機會主義的特點是願意做牆頭草，隨風倒，看到誰可能佔上風，便會主動去拉攏。當然，習近平的原則應該很清楚：不能合民主國家這個群。換言之，中國不想成為一個民主國家。 當然，北京的觀察智商也不低：首先，要看到在俄羅斯的貿易紅利，即推銷中國產品，也差不多到了其極限——該賣給俄羅斯的汽車都賣了。而且，現在由於貿易支付問題的複雜性（包括「物物交換」的繁瑣），俄羅斯這塊肉可以繼續吃（如購買廉價的能源和礦石），但畢竟西方國家特別是歐洲這塊大肉更能對中國經濟產生影響。 再加之，北京一直希望能在戰爭結束後，得到「重建烏克蘭」的機會，這是一筆很大的生意。 為了達到上面這些目的，習近平的機會主義外交又出現了一些值得關注的變化。

北京風向的改變

首先，在非官方的社群網站，允許有支持烏克蘭，批評、譏諷俄羅斯的帖子出現。從金燦榮的「俄羅斯這場仗打的實在太拉垮「，到網上不少網民公開指責嘲笑俄羅斯侵略的言論，體現了官方有意放寬就此問題的討論限度。北京如此做，目的就是為今後為變化莫測的烏克蘭戰爭結局給中國的外交操作留有更多的餘地。正是在這種理念的指導下，香港鳳凰台才重新派記者踏上了烏克蘭的土地。

記得去年三月起，北京覺得有必要在全世界面前擺出一個「公正的和平使者」的形象。於是，又是派特使訪問基輔，習近平也打電話給澤倫斯基。但是，這一切，被紅了眼的普丁看著耐不住了。於是，便密告習近平，說秦剛在美國的活動影響中國的安全。習一開始顯然相信了這一切，所以，秦剛突然失蹤，一切「公正「的穿梭外交嘎然而止，連鳳凰台也即刻召回了在烏克蘭的女記者。於是，北京高調在國內媒體恢復對俄羅斯和普丁的正面宣傳，官方媒體展示的只是駐俄羅斯記者的傳播莫斯科理念的宣傳。而烏克蘭和支持烏克蘭的西方則成了北京公開指責的對象。

而現在，顯然是得到了上面的點頭，鳳凰台重新派記者到烏克蘭。而且，不久還在那裡拍了一個紀錄片，詳盡介紹了烏克蘭的一個俄羅斯戰俘營。該報導要傳達給觀眾的一個訊息就是，烏克蘭確實按照國際法行事，公正地對待被俘的俄軍士兵。甚至花在每個戰俘身上的費用，都要超過烏克蘭公民低收入的待遇。 在那裡戰俘有足夠空間，工作、進俄羅斯教堂祈禱、和休閒。

顯然，習近平開始向烏克蘭放出善良的訊號。但同時，他並沒有因此改變對普丁的俄羅斯那般「高級客人」的優待和合作。畢竟，他的心還是向著威權主義的、極權主義的。但從長遠的觀點來說，機會主義的外交不可能有真正的長期的朋友。這就是習近平的悲哀之處。

本文作者張俊華為徳籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授。

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