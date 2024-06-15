客座評論：從「微妙抵抗」到兩大陣營的對抗

政治學者張俊華認為，在一定條件下，邪惡勢力不僅不會受蔑視，而且暫時會佔上風。這個道理，不僅已被以往人類歷史上的很多事件證實，也將由周末在瑞士召開的烏克蘭和平峰會再次驗證。

瑞士和平峰會會場 圖片來源： Urs Flueeler/KEYSTONE/picture alliance

（德國之聲中文網）由瑞士主辦、烏克蘭總統澤倫斯基倡議的烏克蘭和平峰會於6月15日和16日在盧塞恩湖畔的布爾根施托克飯店召開，目前已有近90個國家確認與會。瑞士政府稱，峰會主要是為「啟動」烏克蘭和平進程，並「帶動」之後俄烏均參加的和平會談，為烏克蘭建立一個根植於國際法的持久「和平框架」。烏克蘭的用意也很明白，就是通過這次會，獲得更多的南方國家的理解和支持。實際上，澤倫斯基自己也明白，這次峰會頂多也只是熱身，無法期待過多。

老實說，這次會的時機不是太好。因為烏克蘭由於彈藥的缺乏，前幾個月俄羅斯在前線步步逼近。而現在西方特別是美國剛給烏克蘭輸送了「血液」，並放鬆了對烏克蘭用西方武器反擊俄羅斯的限制，雖有一些起色，但前線的進步還不大。這對那些參會的、但在站隊問題上舉棋不定的國家作出決策，並不有利，更不用說那些沒參會的南方國家了。 筆者以為，只有在烏克蘭不斷打敗俄軍的情況下，南方國家對支持烏克蘭的程度才會更高。

澤倫斯基抵達瑞士參加和平峰會 圖片來源： Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa/picture alliance

另外，如此一個圍繞著國際法問題的會議，人們卻無法見到聯合國的蹤影。聯合國部分在俄羅斯和中國的壓力下，已經失去了它應有的重要功能，即保證國際法的執行。

峰會之前發生的事情

中國外交部5月底表示，由於峰會的安排與中方期望 「還有明顯差距」，北京難以參與。表面上看，北京闡述的理由，即沒有俄羅斯參加的和平峰會，不符合這種會的要求。乍一看，這不是沒有道理。正是因為如此，烏克蘭不久前特意聲明，下一屆的和平峰會將邀請俄羅斯參加。但這裡的問題是，北京只是想找出一個不出席的藉口。關鍵是習近平就是不喜歡跟一群民主、國際法理念很強的國家一起開會，更不用說，這種會肯定不利於他的老朋友普丁的。

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對於中國拒絕參會，6月初，烏克蘭外交部發表了聲明，暗批中國在俄烏議題的立場失衡。聲明申述：「中國若參與（瑞士峰會），本來可以是做出實際貢獻的大好機會，有助於在烏克蘭實現公正與持久的和平，並恢復烏克蘭領土完整。自（俄方）全面入侵以來，中國跟侵略國俄羅斯已經舉行4場領袖峰會；這（瑞士峰會）本可成為中國展現其立場平衡的重要訊號。」

而基輔與北京真正的鬧翻，體現在5月31日至6月2日「香格里拉對話「上。當時，烏克蘭代表團抱著跟中國商榷的希望，希望與中方會面。但中國代表團拒絕接觸。而且，國防部長董軍還裝模做樣地說：中國沒有給俄羅斯提供任何武器。 更有甚者，國防大學的一個院長在接受記者採訪的時候，公開說「烏克蘭人應該問問自己，他們到底為了什麼打仗?「 這種說法，不禁給人感覺，如同抗日戰爭時期，外人在責問參加抗戰的中國人，你們根本不知道為了什麼打仗。

澤倫斯基最新影片 直接喊話習近平 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

香格里拉對話是北京對烏克蘭的戰爭態度白熱化的頂峰，也成了澤倫斯基傾吐對北京極度失望的地方。當北京官方在得知了澤倫斯基對習近平的公開批評之後, 才似乎感覺不安，因為這樣，如果一旦烏克蘭今後在戰事上佔了上風，北京可能什麼好處都拿不到了（譬如說參與烏克蘭重建）。於是，趕緊在6月5日請烏克蘭副外長來京，說一通好話。但烏克蘭人心裡明白，這一切已經晚了。

對抗局面的形成

北京為了達到又能幫助普丁，又能給自己的形象增分的目的，決定重起爐灶，辦一個跟瑞士的峰會唱對台戲的、自己的峰會。而之前提出的所謂六點共識，就是北京準備自己召開一次國際和平會議的理論基礎。

中國和巴西5月23日聯合發布推動解決俄烏戰爭的六點共識，包括通過遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則為局勢降溫；呼籲各方堅持對話談判、加大人道主義援助；反對使用大規模殺傷性武器、攻擊核電站等設施，以及呼籲維護全球產業鏈供應鏈穩定。

值得注意的是，今年中國與巴西共同提出的所謂的六點共識，跟中國在2023年2月發表的「十二點聲明」版本不同，例如後者第一點便提及「尊重各國主權」，但前者並不包含類似文句。 這足夠說明中國從半遮半掩的「中立」到全面投向俄羅斯的立場上轉變。

但北京不僅給自己的峰會設定了理論框架，而且，如多種外交渠道透露，隨著峰會日期逼近，中國加強了對外接觸，包括與來訪的外國政要會面、打電話及在微信平台上向使團發訊息等，游說各國支持北京對解決烏克蘭危機的主張，爭取各國政府支持自己的「替代計劃」。這種「微妙抵抗「，或者說「隱約杯葛」 （subtle boycott）， 是所謂威權國家最喜歡的外交。

中國的目的首先是詆毀瑞士的和平峰會，因為只有這樣才能為自己召開的和平峰會添加分數。所以，中國政府告訴一些與會的發展中國家稱，瑞士的峰會將會延長戰爭 。 中國與全球化智庫副主任高志凱更是公開揚言，「它想開成批判俄羅斯的峰會，開成烏克蘭要軍援的峰會 ，這不太可能有好結果」。

實際上，中國的工作早在上個月已經開始。中國政府歐亞事務特別代表李輝上個月訪問土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，並拜會發展中國家駐北京的領事館。目的就是為了說服它們對中國方案的支持。

烏克蘭和平峰會：解讀中國不參與立場和新冷戰大國博弈

中國的這些行為，烏克蘭已經察覺到了。這就是為什麼澤倫斯基在新加坡暗示中國外交官正向第三國施壓，試圖阻止它們參加在瑞士舉行的和平峰會。當然，北京也知道如何用冠冕堂皇的詞語，對付對中國的指責。中國外交部發言人毛寧假惺惺地說：「關於和會，中國的立場是公平公正的，不針對任何一方，當然也不針對瑞士舉辦的這次和平峰會，完全不存在向其他國家施加壓力的情況。」但是，中國政府言行不一，兩面三刀，這已經成了慣例。

兩個陣營對抗面的擴大

不得不承認，北京和莫斯科的努力是有實際效果的。中國外交部發言人林劍6月14日在例行記者會上表示，已有101國和組織積極回應『六點共識『，其中52國和組織「已確認加入或正在認真研究加入方式」。筆者相信，為了「表彰」南方國家參加北京組織的和平峰會，北京和莫斯科也一定有這個資源，給與那些支持自己的國家一定的好處。

瑞士和平峰會會場外的鐵絲防護欄 圖片來源： Elodie La Maou/AFP/Getty Images

而再看瑞士的和平峰會，正是因為中俄的破壞峰會行動，6月初原本有107個國家和組織註冊與會，後來下降到90多國，而在開會的前一天，中國媒體報導又有已報名的15個國家決定退席。所以，實際要參加很可能只有78個國家。北京的目的很明顯，即企圖通過其參會國家數字，來顯示自己今後組織的峰會的合法性。

勝過冷戰

應該看到，如今兩個陣營 （即西方和中俄軸心）對抗的程度和範圍，遠超以往的冷戰階段。俄羅斯的資源加之中國的生產力，這種搭配是蘇聯時期不存在的。 而很多南方國家，無論是從資源方面來看（能源、糧食、化肥等）還是從技術、製造能力、資金來看，都對俄羅斯和中國有所依賴。而西方國家儘管也有不少優越之處，但是，由於近幾十年的全球化分工，跟南方國家產生不少脫節之處。 這無疑給當今的中國提供了擴張自己威權主義勢力的機會。

總之，如此一個和平峰會，必須在俄羅斯在戰場上節節敗退情況下，才有可能成功。只要莫斯科堅信自己能用武器拿下烏克蘭，任何和平峰會只能是思想務虛，但是無法達到任何實質性效果的。

民主力量與威權勢力的競爭的勝敗，將從兩個不同陣營辦的和平峰會體現出來。



本文作者張俊華為徳籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授。

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