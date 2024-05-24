客座評論：台灣變得和香港愈來愈像

時隔十年，台灣人再度集結於立法院外展開大規模抗爭。在各種論述與主張之中，許多人把台灣跟香港類比，高呼「不要讓台灣變成香港」。究竟港台之間有哪些相似之處？

5月21日晚上，民團統計約有3萬人齊聚台灣立法院外，抗議國會強推法案。 圖片來源： YASUYOSHI CHIBA/AFP

（德國之聲中文網）台灣立法院外再現人潮，3萬人包圍立院，抗議立法院的藍白兩黨黑箱作業。人群互相打氣加油，曹興誠也有到現場，他喊一句「不要讓台灣變香港」，看得我這個香港人感慨萬千。

之前香港和台灣的政治對比，還停留在「今日香港，明日台灣」，只是一個預言提示；今天直接成為一個反面教材，「不要變香港」！這和當年香港人高呼「這裡是香港，不是中國大陸」，有同樣的悲壯。

曹興誠說「不要讓台灣變香港」，那到底，「香港」代表了甚麼？香港今天變得如何？台灣，和香港在目前的情況下，已經有幾分相似呢？

很不幸，台灣真的長得和香港愈來愈像。

民進黨在立法院透過例如散會動議等方式，試圖阻攔藍白兩黨強行通過法案；不停點名舉手把每會議儘量拖到散會時間。這種場景，香港人完全有感有共鳴，因為香港的立法會生態一直就是如此畸型，泛民在精心設計的選舉框架下永遠只能佔少數，建制派常常憑點票數的霸道優勢，強行通過有損民益利益的法案。

最有名便是2012年的立法會《遞補機制》，總期拉布了三個星期仍然無法表決。這些利用議事規則拖慢表決程序的做法，實際就是反映議會勢力生態失衡時的一種無奈制約。其實是七傷拳，兩敗俱傷，根源還是政體。

這次台灣的立法院亂局也是如此，藍白利用聯合票數優勢，強行表決，應驗了那句「少數服從多數」，卻沒有「多數尊重少數」。

台灣比香港幸運的是，香港當年是選舉制度設計畸型，功能組別的存在和比例代表制的框架，令總票點佔大部分的泛民，在議事堂只有不合比例的議席分佈，從而產生矛盾；台灣的選舉生態沒有這種設計缺憾，反而因為個別政治人物的取態，好好的政治商議空間變成壟斷。難道真的希望在議事生態上變成香港，數夠票便硬闖，視民意如無物？

另一個和香港變得相像，便是個別政治人物的「華麗轉身」。台灣的戰神黃國昌，本來是在太陽花學運崛起，反對黑箱操作而聞名，法學戰神，改革清流。但今次立法院之亂，民眾卻發現「今日的我打倒昨日的我」，昔日反黑箱、今天自己就是黑箱。據說這也是激起民眾上街的原因，因為人設崩壞，市民和算政治帳。

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這種華麗轉身，香港有成堆的人選，但和黃國昌較相近的就是湯家驊。2003年，香港政府要推動《23條》立法，香港司法界強烈抗議，幾個大狀成立了「23條關注組」，帶出一股風潮。後來關注組成員再轉型組建「公民黨」，一度成為立法會第三大黨，舉足輕重。其中一位創黨元老便是湯家驊大狀。

但今天，湯家驊已經變成行政會議成員，加入政府建制，而且在近期，香港終於要立23條的時候，他忘記了當年的反對立場，大力拍手叫好，一個反23條起家的人便成23條的狂熱粉絲。這種轉變，是否和黃國昌的轉身非常相似？

但要留意的是，這種政治人物的突然轉變，並非單純個人的理念或選擇，而是背後有中共的勢力興風作浪。湯家驊明顯是受到北京的關顧祝福，毅然打倒自己，所以這種改變不是個人的問題，是政治環境生態改變的問題。那麼台灣那位戰神的轉變，是否也有同樣的政治因素影響？有待觀察。

這樣一個比較，或許台灣民眾會更容易理解，甚麼叫做，「台灣不要變香港」。

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曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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