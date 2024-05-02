客座評論：兩岸春不暖花不開與「抗中三長」

台灣立委、國民黨立法院黨團總召傅崑萁帶團訪問北京返台之後，形容兩岸關係「迎來春暖花開」。雖然不知道他如此形容的根據是什麼，不過從候任總統賴清德的人事佈局來看，賴清德的看法顯然並非如此。

台灣準總統賴清德（左五）4月25日公佈最後一波內閣人選。左一、左二、左三分別是準防長顧立雄、準外長林佳龍、準國安會秘書長吳釗燮。 圖片來源： Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

（德國之聲中文網）在台灣，兩岸、國防、外交以及國安是直屬總統的職權，相關的部門負責人雖然也號稱是內閣閣員，但是他們是由總統任命，不歸行政院院長指揮。而賴清德公佈的相關人選，「夠不夠能力」在兩岸不太可能「春暖花開」的情況下，貫徹賴清德的意志、配合賴清德的運籌帷幄呢？

這裡就先來看一看，這幾位即將上任的官員可能是因為什麼原因被賴清德相中，賦予「重責大任」。

曾經有人打趣說，台灣的國家安全會議是無所不包的「終極決策機構」，其他部門最終都是「執行機構」。賴清德的國家安全會議秘書長人選是熟門熟路、蔡英文政府時期的外交部長——吳釗燮；說他熟門熟路，是因為他曾經是蔡英文2016年第一任期時的第一位國家安全會議秘書長，也擔任過總統府秘書長等職務。再之前在陳水扁執政的時候，他曾經擔任駐美代表，在民進黨黨內也擔任過黨秘書長。

吳釗燮的英文表達能力甚佳、對中態度強硬，所以也是中國眼中的「死硬派台獨份子」。以這一點來看，似乎賴清德將要繼續維持目前的態勢，不會出人意料地躁進，但是也不可能向中國示軟。

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原任國家安全會議秘書長的顧立雄，則將轉任國防部長，這在台灣也是少見，由文人而且是出身律師的人選出任國防部長。顧立雄在蔡英文任內擔任金管會主委、不當黨產委員會主委時，手段果決，據說就是因為如此而受到青睞、拔擢為蔡英文第二任期的國家安全會議秘書長，而且是做滿4年，可見頗為受到器重。

顧立雄與國防事務的交集，大概就只有擔任國家安全會議秘書長這段時間。他本人和軍方的關係並不密切，所以由他出任國防部長，最可能的原因就是看重他在國家安全會議秘書長任內和美國在軍事交流上建立的關係。因為許多美台之間當時不能曝光的往來，如今逐步開放，而中間的細節，顧立雄可能比軍方還清楚。

圖為台灣準防長顧立雄（左）、準外長林佳龍（右）4月25日出席記者會。 圖片來源： Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

或許一講到台灣的外交，就會被嘲笑是「斷交」，但是實際上，雖然台灣與多數國家沒有正式邦交，仍然有透過非正式或者是約定俗成的管道互相往來，也不是沒有工作進行。不過，這次賴清德請現任總統府秘書長、前台中市市長林佳龍出任外交部長，可以說是有些奇怪。

林佳龍之前的經歷，除了曾經在美國、日本讀書之外，與外交工作相關的大概就只有在陳水扁執政時，擔任負責台、美、日之間對話平台的國安諮詢委員。所以坊間認為，林佳龍出任外交部長，主因是身為民進黨新潮流派系領導的賴清德為平衡黨內派系，所以敦請隸屬正國會派系的林佳龍擔任外交部長。

不過，先前沒有太多經驗，未必就不能擔任外交部長，尤其是外交處境艱難的台灣，需要有完全不同於以往的作法來開拓新的外交空間。林佳龍的強項就在於，雖然他從政經歷豐富，但是仍然敢於脫出窠臼，也敢於啟用新人，此外他還有年紀輕的優勢，是否適任總得先上任。

林佳龍對中國的立場強硬，這是能夠讓賴清德放心的；尤其外交事務，還有未來的副總統蕭美琴可以從旁協助。就算林佳龍的能力有待驗證，應該也不會有太大的失誤；直白的說，台灣的外交只要不觸怒美國就好。

吳釗燮、顧立雄、林佳龍三個人的共同點就是，他們對中國立場強硬，但是不會魯莽衝撞。那麼他們有沒有能力成為賴清德擋槍避彈的「抗中三長」？

其實他們三個人的工作，很大的成分是要看美國的印太政策，所以他們除了要可以讓賴清德放心地委以重任之外，更重要的是讓美國相信，他們這三個人很清楚地知道美國的利益和底缐，未來能夠和美國配合，且不會在美國打算與中國「鬥而不破」的時候，打著「抗中」的旗號當「Troublemaker 麻煩製造者」。

所以說，他們三人有沒有能力當「抗中三長」，以現在兩岸關係好不起來的局勢而言，並非首要任務。反正台灣很習慣中國很容易不開心，而且對中國不開心非常無奈，也很清楚只要是民進黨人當選總統，兩岸就不可能「春暖花開」。但台灣人也擔心兩岸「春暖花開」之後，台灣就會「不復存在」；而提供台灣保護傘的是美國，所以他們三人有沒有能力當「友美三長」，反而更值得關注。

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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