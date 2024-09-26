客座評論：雨傘運動十年 香港人的政治覺醒與破滅

今年是雨傘運動10周年，香港媒體人曾志豪回顧這場「讓愛與和平佔領中環」的運動如何為反修例運動「熱身」。他認為，如果沒有傘運，香港人是不可能在2019年產生「攬炒」的思想，也不會走向「勇武」。

有香港學術機構統計推算，2014年的雨傘運動估計有約120萬人參與。 圖片來源： Reuters/Damir Sagolj

（德國之聲中文網）2014年的夏天，明明只是10年前的事，但對香港人而言，已經是上世紀般遙遠的回憶。如果可以，我會這樣和下一代說﹕那是2014年，仍然是，舊香港的時代……。

是的，10年、20年的時間值，都不及「舊香港」三個字來得直接﹕那是沒有民主但仍有自由、香港人對前途感到失望但未覺絕望的時空。然後，下一代可能感到不耐煩，要你比較雨傘和反修例運動的分別，我只好這樣說﹕雨傘運動是「反對」，反修例是「反抗」。雨傘運動，把香港人最後一點的政治耐性消耗乾淨。接下來只可以更加激進。

雨傘運動前，香港人的遊行示威被嘲諷為「行禮如儀、打咭（打卡）拍照」，因為有固定路線、有安排好的終點、有完結時間。2003年的七一大遊行，目的主要是反對《基本法》第23條的立法，雖然人數眾多，但基本上沒有超出這種「起點開始、終點結束、不會加時、不會加插地點」的固定模式。

那種遊行示威的「壓力」，其實和管治階層的「文明」程度有關。管治階層愈文明、愈容易感受到「壓力」而讓步。2003年的那次，也是因為自由黨的田北俊「太文明」，感受到壓力而讓步跳船，結果因為立法會少了關鍵的一黨支持，才逼使董建華收回成命。

我記得雨傘前，曾參加過各種大大小小的遊行活動，大家都很有默契地在政府總部前逗留一下便會魚貫離開；偶然有人會拿大聲公呼籲「遊行人士不要解散，我們再殺上中聯辦」，換來的往往是沉默冷待，人群四散。因為這偏離了原本的遊行路線，而且新加示威地點，超出了市民的計劃行程﹕我還要約朋友吃飯呢，怎麼可能OT（加班）再戰？

背後也反映出當時香港人的想法﹕我們是要民主，我們是要爭取，但如果要付出太多代價，那就不如擇日再戰，今天先回。更反映出香港人對政治的看法﹕我們盡責任向政府提出了意見，政府接不接受是他們的事，我們總不可能逼政府馬上答應要求吧？

雨傘運動完全不同——「讓愛與和平佔領中環」，重點是「佔領」，而「佔領」的目的就是逼政府答應民眾的要求，不答應不離開。

這其實是顛覆了過去的政治想法﹕沒有固定的起點，也沒有指定的解散時間；政府不能不回應，人民不是單純發聲，而是要得到答案，未有答案便繼續佔領。

香港街頭衝突重現 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

如果你只經歷過2019年的硝煙四起，你是無法想像，2014年的佔領運動對當時的香港人有多麼震撼和創新。因為，2014年的香港人，居然可以接受佔領馬路去逼政府談判、答應要求，不再滿足政府派人接信敷衍了事的回應。所以當大家回顧雨傘運動、覺得很左膠很浪漫卻嫌不夠勇武時，千萬不要忽略了曾經的時代背景，香港人是由「到時間回家」演變到「佔領馬路不回家」，而且是各區開花。

雨傘運動用宏觀歷史鏡頭一看，完全是為了2019年的反修例運動做熱身，而這個熱身，是對官民而言都發揮了作用。

先說對官員的作用。2014年的雨傘運動，政府最開初讓市民在各區佔領馬路，而且採取拖字訣，任由各佔領區消耗民意、任由佔領的市民和其他持份者爭執。付出的代價就是曠日持久的消耗戰，讓雨傘運動的維持了79日之長﹗

去到2019年，當612市民要故技重施、試圖包圍立法會再佔領街道時，警察使用了完全不同的思路，就是即時用強硬武力驅硬，除了催淚彈，更出動了布袋彈、橡膠子彈等大殺傷力武器，而這些武器在雨傘運動時並未出現。

我估計，警方內部是下了決心，不會讓雨傘歷史重演，不允許香港再出現佔領街頭的畫面。警方或者估計，只要沒有佔領的據點，便能把運動迅速撲滅；誰知事與願違，被武力驅散的香港人，反而爆發出不論強度、還有長度都比雨傘運動更厲害的反修例運動。

同樣地，雨傘運動的「佔領」也令香港人汲取教訓，知道久失必守的道理，也知道再用「佔領街頭、製造社會空轉成本、對政府管治造成壓力、逼政府讓步」的方程式是不起作用，所以才會有 Be water 和遍地開花的新形抗爭形式。

所以當2014年撐起雨傘時，原來已經為5年後的反修例運動，拉開了帷幕。2019年發生了很多勇武抗爭的場面，裝修、火魔、路障，爭議不少，也讓外界奇怪﹕香港人是如何一夜間變勇武、或者變成可以接受勇武？

還是要和2014年的運動有關。雨傘運動的佔領區，特別是金鐘的佔領區，可以說是把香港人的文明、有禮、中產、守秩序的良好品格，做了最徹底的呈現。

就說一點好了，2014年的金鐘佔領區，因為佔據了夏愨道馬路，那時居然會出現「夏愨道X號」的門牌號碼讓郵差送信﹗這不是集浪漫烏托邦文明秩序所有特質於一身的事情嗎？佔領街頭佔領到可以讓郵差送信，和2019年的示威人潮中開出紅海讓救護車通過，都是香港抗爭史上的奇蹟。

但也因為這79天的雨傘運動文明秩序，最後沒有得到政府的讓步回應，產生的後果有二﹕當時雨傘後的公民社會氣氛跌到谷底，無人知道還能再做甚麼抗爭才有用；另一個後果便是﹕如果再做抗爭，便要以雨傘運動做座標，就是不要學雨傘運動的模式。

「佔中運動」後的香港社會 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

雨傘運動後期的口號「拆大台」成為2019年的反修例主軸，幾乎每一場大型警民衝突都是突如其來、也不是由任何一個有名有姓的人和團體策劃。2014年的佔領，也變為2019年的 Be Water，流水四散、絕不戀戰據守。2019年的家長車、人鏈物資供應，也絕非憑空出現。2014年的佔領區得到市民的支援才得以持續佔領，可以說也為公民社會如何互相合作支援，提供演練。

2014年的佔領是用和平方式令社會停擺空轉，2019年的抗爭者似乎很早便意識到這種「社會成本」對愈來愈專橫的政府不會有用，所以才會有「攬炒」的概念。可以說，如果沒有雨傘的預演，是不可能在2019年便直接產生「攬炒」的思想。

對我來說，回顧雨傘運動最重要的意義，就是告訴世界﹕香港的抗爭不是突然爆發，香港的勇武也是由和平演變而來。政府說2019年的示威是外國勢力、顏色革命而激發，其實是妄顧事實，一切是由政府冷待2014年的雨傘運動而激起的。要用整個10年的時間軸去回顧，才能看清香港人的思想如何轉變。

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。