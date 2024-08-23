客座評論：任人打扮的小姑娘—香港「國家安全展覽」

香港政府近日大力宣傳新的國安展覽，但內容和方式卻引起不少爭議，除了把2019 年反修例運動形容為港版「顏色革命」，也要參觀市民進場前受安檢，不得攜帶長雨傘、宣傳單張等。DW中文客座評論員曾志豪從歷史角度深入評析其效果。

針對香港新聞自由評級降至歷史最低，中國外交部表示，「香港國安法不是針對遵紀守法的媒體記者」。 圖片來源： Vernon Yuen/NurPhoto/picture alliance

（德國之聲中文網）香港歷史博物館搞了一個「國家安全展覽廳」，介紹一國兩制、中共建國、國家安全，特別是香港2019年反修例運動的「歷史」。可惜未能親身前往，細細品嚐政府的心機，只能從媒體報導，總結歸納。

首先，天知地知你知我知，這就是一個官方書寫歷史的政治任務，這真是無須多言，唯一功能，就是要把重大歷史事件的官方話語權，搶在自己手中。當然，若要認真較勁，官方這個做法完全站不住腳。

我們就問，六四這段歷史，為甚麼就沒有好好用一個展館呈現呢？早幾年支聯會要民間眾籌才能建成香港、也是全中國第一間六四紀念館，雖然最後難逃厄運。而當年社會都在問，為何學校教科書，沒有詳細系統的教授六四歷史？

當年官方說法是﹕六四距今時間太短、很多爭議，不適宜大規模大篇幅的教授。

現在的反修例運動，距今才不過5年啊，時間更近，政府卻可以馬上定調、作為歷史展覽來介紹，這種雙重標準背後，不就是政治選擇嗎？

站在官方立場，這個國家安全展覽非常有必要，既要為「國家安全」吶喊示威，代表香港的國安工程，永久落實，具體到位；又要搶佔歷史論述的話語權，正是「你有《時代革命》紀錄片，用抗爭者角度紀錄歷史；我也要來一個「國家安全展覽廳」，用官方之手寫下這段「黑暴」之亂」。

這應該就是最根本的原因。

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你問有沒有作用？不要高估，也不要低估。正如，你問天安門掛著毛澤東的畫像，是否會令中國人都崇拜尊敬毛主席？有人照樣潑墨，有央視主播照樣酒桌上嘲笑老毛，那些明白事理的人，看著老毛的畫像不會就忽然失憶。

但對於歷史觀不怎麼堅定的人，或者後來者沒有親身經歷文革的中國人，這幅畫像潛移默化，就牢牢樹立了毛澤東的權威重要形象。

同理，國安展覽廳，對羅冠聰和周庭而言，完全是浪費時間的謊言展館，不值一提，再看一百遍也不會動搖自己的意志；但對後來者呢？記憶不怎麼強烈的新一代呢？或者是大陸來香港的新香港專才呢？他們不須要知道所有事情，只要他們有一個印象﹕「香港在2019年真的很亂，幸好政府止暴制亂」，已經任務達成。

當然，這段2019年的歷史，是絕對沒有721元朗黑夜以及831的港鐵困獸鬥。

不過大家毋須洩氣，這個展覽也展出了國家貴重畫作，《開國大典》的複製版。這幅《開國大典》，存世共有五個版本，每個版本都因應政治形勢的不同而有改變。譬如來到香港展出的版本，就是一眾開國元老列隊聽毛主席講話，但卻欠了當時國家副主席劉少奇以及高崗的蹤影。這兩人都曾經在中共政治鬥爭中被打倒劃為敵人，於是開國功臣的身份被刪除。後來文革結束，政治平反，這兩位開國功臣又重見天日，補回畫作。

先不要追究，為何香港展出的「開國大典」居然是舊版本，是不是中央對香港政治形勢有所暗示？單說這種以政治改變歷史的做法，就令人明白甚麼是「歷史是任人裝扮的小姑娘」。

而且，香港人也要有這種信心，今天被刪走的歷史，明天可能又會補上；同樣，今天高高在上的人啊，風浪一到，便會跌下神壇。

2019的歷史，注定也要像「開國大典」一樣，修修補補，來回塗改，直至重現真相。

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曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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