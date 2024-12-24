客座評論：中共新生代接班人隊伍浮出水面

尋找接班人 圖片來源： Mark Schiefelbein/AP Photo/picture alliance

（德國之聲中文網）中共當局近期任命了一批70後官員，其中以浙江代省長劉捷最為引人注目。劉出生於1970年1月，江蘇丹陽人，是第二十屆中央候補委員，鋼鐵官員出身，大學畢業後在湖南湘潭鋼鐵公司工作，做到公司總經理，2008年由商轉仕，出任湖南商務廳廳長。3年後跨省到江西新余做市長，後任江西省委秘書長，再到貴州任職，在出任浙江代省長前，為杭州市委書記、浙江省委常委。

劉是繼金融監管總局局長李雲澤之後第二位官至省部級的中候補委員。李也是位70後。比劉稍早前，當局也任命了另一位二十屆中候補委員關志鷗為自然資源部黨組書記，正部級，不過，關是位「准70後」，1969年12月出生，比劉大一個月。70後任正部級的還有共青團第一書記阿東，他是二十屆中央委員，政治資歷比這三位要高點。如果把關算上，70後正省部級官員目前一共有四人。

當局日前也任命了六名70後為地方政府的副省級幹部。據不完全統計，70後副省級官員現有30多人。可見當局正在有計劃地將一批70後官員安排在省級領導崗位鍛煉，這些70後高官成為中共繼50、60後的第三梯隊幹部管治隊伍。其中，前述四位最受矚目，他們中有人可能未來會晉升中央領導層。

大位傳給女婿？

習近平今年71歲，這已經是他的第三任了。無論他再做一任，還是終身執政，按道理，到第四任該考慮接班人問題，誰是他的接班人屆時理當有眉目了。但現在在中共政治局的19名委員裡，還看不出哪個會是他中意的接班人。正因為沒有選定接班人，今年以來流傳一個說法，他要培養自己的女婿作為接班人，但誰是他的女婿外界並不知道。把大位傳給女婿雖有「家天下」之嫌，可按中共選人用人標準，如若女婿才德兼備，倒也和共產黨的接班人制度不衝突，因為中共號稱選顯任能，舉賢不避親，都是共產黨的幹部，只要德行好，能力亦突出（這條是軟標準），沒有說女婿就不能做接班人的。不過，假如習真有此打算，他的女婿現在應該也官至副省部級。

目前中共掌控國家權力和政局的主體，是50後和60後高官。49年之前的所謂「建國」幹部基本上退出了歷史舞台。政治局常委除丁薛祥外，都是50後，政治局委員50後和60後都有。在省部級和副省部級這層，60後佔主導，廳局級則以70後為主。由這個年齡層次看，再過5年，70後在副省部級官員中會逐漸成主體，再過10年，則在省部級官員中佔主角。故假如習在幹完第三任後，還干兩屆10年，那時他已84歲，差不多要交權了，但不太可能交到60後身上，因為60後的最少年齡也已70多歲了，70後屆時年齡最大的也就67歲，接他的班正合適。這樣看來，前面提到的四位70後正省部級幹部，如果不考慮其他因素，其中有一位恐怕是要成為接班人的。

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要有地方主政的資歷

假使如此，四位中誰最有可能做習的潛在接班人？阿東雖是中委，政治資歷最強，但也是第一個被排除的。因為共青團儘管是黨的後備幹部組織，可也是最不看好、不顯存在感的中央部門。雖然歷任共青團的頭都會安排到地方做省長或書記，但能夠做到總書記的，只有胡錦濤一人，李克強雖然也曾作為最高領導人來培養，可終究只做到總理。除胡、李之外的歷屆其他共青團的頭，能夠躋身政治局就不錯了。阿東還有一個天生的弱項，他是少數民族，這就決定了他不可能成為習的接班人，甚至也不太可能入常。

李雲澤和關志鷗二人是中央大吏，一個掌管金融監管，一個掌管自然資源。雖然自然資源部是國務院組成部門，金融監管總局是國務院直屬部門，前者比後者看上去規格更高一點，但李雲澤是山東人，和彭麗媛是老鄉。中國政壇除了習的閩江幫，二十大後山東幫也崛起，而山東幫和彭有直接關係。因此，李比關似乎更有優勢一點。不過，二人要成為接班人的可能性也不高。中共的接班人，或者最高權力層，從中共培養幹部的一般規律看，要有主政地方的資歷，僅僅有中央部門的經歷，是進不了最高權力層的，溫家寶是一個罕見例外，當然，今後他們二人不排除到地方做一把手，李雲澤就是從四川省的副省長上調中央做京官的。

劉捷入常的概率很大

如此看來，四人中劉捷的機會最大。他現在主政浙江，雖然還不是一把手，但已經是重任在肩。浙江是中國的經濟大省，又是習近平的舊地。現浙江省委書記就由陝西調過來，先做省長，然後出任書記。劉捷也會遵循這一路徑，做了幾年省長後，要麼在浙江，要麼到外地做省委書記。以他的年齡，在未來十多年，主政兩個地方，然後上調中央，進入政治局完全沒有問題，雖然現在無法預測他是否會成為習的接班人，但入常的概率應該很大。

當然，未來十多年的事，變數很大。儘管按照共產黨培養幹部的邏輯，習的接班人應該出自現在的70後高官中。然而，問題恰恰在於，誰會成為那個接班人，完全由習一人說了算。而習考慮接班人的首要因素，則是和他的親密程度，認同和接受他的治黨治國理念。也許這四人都不是習中意的人，或者目前中意未來不一定中意。說不定還有其他黑馬殺出，只要人選沒有確定，各種可能性都存在，要具體預測到哪個人，困難很大。但有一點基本可以確立，只要不發生太大意外，習的接班人對象，會是目前的70後省部級（包括副省部級官員）群體。

鄧聿文為政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編。

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