官方證實伊朗總統萊希墜機死亡

伊朗總統萊希搭乘的直升機19日在一處偏遠山區墜毀。伊朗官媒20日報導稱萊希在空難中死亡，且伊朗外交部長阿卜杜拉希揚也罹難，該場事故無人生還。

（德國之聲中文網）伊朗官媒邁赫爾通訊社週一（5月20日）報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）「在為伊朗人民服務和履行職責時發生事故且已殉職」。

伊朗副總統曼蘇裡（Mohsen Mansouroi）也在國家電視台及社群媒體上，證實萊西的死訊。

消息指出，萊希和其他官員週日（19日）晚間搭乘直升機從伊朗西北部的東亞塞拜然省離開時發生事故，直升機在鄰近亞塞拜然邊境山區墜毀，救援人員漏夜搜索後，在週一凌晨找到失事現場。

伊朗國家電視台釋出的現場影像顯示，萊希的直升機撞上了一座山峰，但官方並未說明墜機原因。伊朗國家通訊社（IRNA）稱，萊西當時搭乘的是一架美製「貝爾212」直升機。

萊希直升機墜毀事故現場畫面。 圖片來源： Anadolu/picture alliance

白宮表示，美國總統拜登已聽取有關墜機事件的報告；中國稍早針對萊希直升機的「硬著陸事件」發表聲明指，中方對此「深感擔憂」。歐盟則提供緊急衛星定位技術。

現年63歲的萊希在2021年當選為伊朗總統，被視為伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）最有力接班人。

墜機事故發生後，哈梅內伊呼籲伊朗民眾不須擔心，表示國家事務不會受到干擾。此前有報導稱，若萊希被證實遇難，將由第一副總統莫赫貝爾（Mohammad Mokhber）繼任，並在50天內舉行新的總統選舉。

伊朗民眾在救難人員搜救期間上街頭為萊希祈福。 圖片來源： Fatemeh Bahrami/Anadolu/picture alliance

萊希任內下令收緊道德法規，監督對反政府抗議活動的血腥鎮壓，並大力推動與世界大國的核談判。2022年底，伊朗年輕女性阿米尼（Jina Mahsa Amini）因未戴好頭巾被風紀警察逮捕，隨後在拘留期間死亡，引發全國大規模抗議，隨後伊朗當局強硬鎮壓異議人士。

今年4月，伊朗駐敘利亞大使館遭到襲擊，造成伊朗方面多人死亡，其中包含伊斯蘭革命衛隊的2名高級將領。當時伊朗指控以色列要為襲擊負責，隨後便對以色列發動大規模飛彈和無人機攻擊。

（綜合報導）

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