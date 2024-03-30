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安卡拉

土耳其共和國的首都，位於小亞細亞安那托利亞高原的中北部，人口約500萬，也是全國僅次於伊斯坦堡的第二大的城市。

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深度報導

從2003年至今 艾爾多安一直擔任土耳其總理

艾爾多安要退出政壇？

艾爾多安要退出政壇？

在土耳其舉行地方選舉之前，總統艾爾多安宣佈將退出政壇。他表示這將是他的最後一次選舉。不過這已經不是他第一次這樣說了。這一次，他會說話算數嗎？
政治2024年3月30日
安卡拉的F-16夢想就要實現了

土耳其獲得美國戰機後同意瑞典加入北約

土耳其獲得美國戰機後同意瑞典加入北約

土耳其一直想得到美制F-16新型戰機，在華盛頓表態支持安卡拉推進軍備現代化之後，艾爾多安同意瑞典加入北約。
政治2023年7月11日
USA Trump kündigt Sanktionen gegen Türkei an

美籲土耳其停止空襲 川普誓言制裁安卡拉

美籲土耳其停止空襲 川普誓言制裁安卡拉

美國總統川普周一 (10月14日）呼籲土耳其立即停止對敘利亞境內庫德族所展開的空襲，而此前他已揚言對土耳其官員進行制裁。 美國副總統彭斯將為土耳其與敘利亞庫德族展開調停。
政治2019年10月15日
Türkei Protest vor der Botschaft Chinas in Istanbul | Solidarität mit Uiguren

德語媒體：安卡拉終於說話了！

德語媒體：安卡拉終於說話了！

在長期沉默之後，土耳其政府終於就新疆「再教育營」問題發出強烈批評。迄今為止，世界上主要穆斯林國家均沒有就新疆維吾爾人的命運明確表態。
媒體2019年2月12日
Deutsch-türkisches Kulturprojekt

評論：梅克爾到訪對土耳其的異議人士很重要

評論：梅克爾到訪對土耳其的異議人士很重要

這位德國總理在拜訪土耳其之前，必須面對許多批評的聲音：現在拜訪土耳其是在錯誤的時間助艾爾多安一臂之力。德國之聲駐土耳其特派记者Michael Lehmann認為，梅克爾在安卡拉開誠布公的表態還是很有價值的。
政治2017年2月2日
Türkei Treffen Angela Merkel & Recep Tayyip Erdogan

梅克爾訪土耳其 挺民主自由 允接收難民

梅克爾訪土耳其 挺民主自由 允接收難民

這是梅克爾自土耳其政變未遂以來首次訪問該國。梅克爾此行前，很多德國議員要求這位女總理在此行中對艾爾多安擺明立場。她確實也是這樣做的。此外她還許諾，德國將每月從土耳其接收500名難民。
政治2017年2月2日
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