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靖國神社每年春季和秋季舉辦祭祀

靖國神社再添爭議 前軍事官員被任命為宮司

靖國神社再添爭議 前軍事官員被任命為宮司

日本靖國神社選了一名前軍事指揮官擔任其新宮司，此舉可能引發爭議。這是自1978年以來，首次有日本前軍事官員擔任這職位。
政治2024年3月15日
日本前首相安倍晉三的國葬儀式週二在東京舉行，日本自衛隊出動樂隊支持（資料照）

安倍國葬儀式27日登場 日本國內現反對聲浪

安倍國葬儀式27日登場 日本國內現反對聲浪

日本首相安倍晉三的國葬儀式，週二在東京登場，但在日本國內為何夾雜著龐大的反對聲浪？日本民眾又是怎麼看待這次的國葬儀式？
政治2022年9月27日
9月26日，美國副總統哈里斯與日本首相岸田文雄在東京舉行會晤

哈里斯與岸田共同譴責中國的台海行徑

哈里斯與岸田共同譴責中國的台海行徑

抵達日本、計劃參加安倍國葬的美國副總統哈里斯，在周一與日本首相岸田文雄會晤，她重申了美國對日本的防衛承諾，兩人也在會晤中譴責了中國在台灣海峽的行動。
政治2022年9月26日
安倍晉三今年7月在奈良市發表助選演說時遇刺身亡，終年67歲。

岸田文雄在日本國會為安倍晉三國葬做辯解

岸田文雄在日本國會為安倍晉三國葬做辯解

日本首相岸田文雄周四在國會對於為前首相安倍晉三舉行國葬進行說明並回答質疑。日前公佈的安倍晉三國葬所需費用高達16.6億日元，引起日本社會廣泛不滿。目前岸田內閣支持率跌至48.1%，較8月下降了9.4個百分點。
社會2022年9月8日
Taiwan Taipeh | Besuch von japanischer Delegation bei Präsidentin Tsai Ing-wen

日華懇會長傳下週率團訪台 恐再激怒中國

日華懇會長傳下週率團訪台 恐再激怒中國

繼美國眾議院議長佩洛西、參議院亞太小組主席馬基等人訪台後，日媒週二（8月16日）報導指出，由日本跨黨派國會議員組成、友台的「日華議員懇談會」會長古屋圭司料將於下週訪台，並預定與蔡英文總統會談。這會否再次激怒中國？
政治2022年8月17日
日本前防衛大臣石破茂率領的訪問團會見台灣總統蔡英文。

日本前防衛大臣率團訪台商討區域安全

日本前防衛大臣率團訪台商討區域安全

日本議員團一行4人昨日抵達台灣，與台灣總統蔡英文舉行會晤，討論區域安全問題。率領該訪問團的是日本前防衛大臣石破茂。
政治2022年7月28日
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