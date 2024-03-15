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安倍晉三
日本政治人物
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深度報導
靖國神社再添爭議 前軍事官員被任命為宮司
靖國神社再添爭議 前軍事官員被任命為宮司
日本靖國神社選了一名前軍事指揮官擔任其新宮司，此舉可能引發爭議。這是自1978年以來，首次有日本前軍事官員擔任這職位。
政治
2024年3月15日
2024年3月15日
安倍國葬儀式27日登場 日本國內現反對聲浪
安倍國葬儀式27日登場 日本國內現反對聲浪
日本首相安倍晉三的國葬儀式，週二在東京登場，但在日本國內為何夾雜著龐大的反對聲浪？日本民眾又是怎麼看待這次的國葬儀式？
政治
2022年9月27日
2022年9月27日
哈里斯與岸田共同譴責中國的台海行徑
哈里斯與岸田共同譴責中國的台海行徑
抵達日本、計劃參加安倍國葬的美國副總統哈里斯，在周一與日本首相岸田文雄會晤，她重申了美國對日本的防衛承諾，兩人也在會晤中譴責了中國在台灣海峽的行動。
政治
2022年9月26日
2022年9月26日
岸田文雄在日本國會為安倍晉三國葬做辯解
岸田文雄在日本國會為安倍晉三國葬做辯解
日本首相岸田文雄周四在國會對於為前首相安倍晉三舉行國葬進行說明並回答質疑。日前公佈的安倍晉三國葬所需費用高達16.6億日元，引起日本社會廣泛不滿。目前岸田內閣支持率跌至48.1%，較8月下降了9.4個百分點。
社會
2022年9月8日
2022年9月8日
日華懇會長傳下週率團訪台 恐再激怒中國
日華懇會長傳下週率團訪台 恐再激怒中國
繼美國眾議院議長佩洛西、參議院亞太小組主席馬基等人訪台後，日媒週二（8月16日）報導指出，由日本跨黨派國會議員組成、友台的「日華議員懇談會」會長古屋圭司料將於下週訪台，並預定與蔡英文總統會談。這會否再次激怒中國？
政治
2022年8月17日
2022年8月17日
日本前防衛大臣率團訪台商討區域安全
日本前防衛大臣率團訪台商討區域安全
日本議員團一行4人昨日抵達台灣，與台灣總統蔡英文舉行會晤，討論區域安全問題。率領該訪問團的是日本前防衛大臣石破茂。
政治
2022年7月28日
2022年7月28日
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