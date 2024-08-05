孟加拉抗議活動不止 哈西娜總理已逃到國外

繼周日發生嚴重的暴力衝突之後，孟加拉國從反對公職配額抗議活動演變稱的全國性反政府「不合作」運動繼續升級，抗議者無視軍方宵禁令，並在周一沖進了總理哈西娜的官邸。有報導稱，哈西娜已逃離首都達卡並已辭職。

（德國之聲中文網）周一（8月5日），孟加拉國示威活動進一步升級，數千名抗議者沖進總理哈西娜的宮殿。該國電視新聞"第 24 頻道"播放了人群沖進總理官邸的畫面，他們在歡慶中向鏡頭揮手致意。

抗議學生呼籲無視軍方宣佈的全國宵禁，繼續遊行示威。

與哈西娜關係密切的消息人士稱，哈西娜和她的妹妹已乘坐直升機飛往印度。 "她和她的妹妹已經離開加納巴班（總理官邸）前往更安全的地方。" 該消息人士告訴法新社記者，"她想錄製一段演講，但她沒有機會這樣做。"

一些媒體報導哈西娜已經辭職。

周日，至少90人在抗議者、安全部隊和總理哈西娜政府支持者之間的衝突中喪生，這是該國自上個月反政府示威爆發以來傷亡最嚴重的一天。內政部宣佈從當地時間周日下午6點開始實行無限期全國宵禁。

上個月，一個由學生發起的抗議運動開始，呼籲取消公職配額制度。孟加拉國最高法院隨後支持了這一要求，取消了大部分公職配額，但是抗議活動已經演變成更廣泛的反政府運動。

抗議者重新走上街頭，人數眾多，發起了旨在癱瘓政府和要求總理辭職的"不合作"運動。

孟加拉正經歷15年來最嚴重的危機 圖片來源： Mohammad Ponir Hossain/REUTERS

周日發生嚴重的暴力衝突

警方表示，周日大批抗議者聚集在首都達卡市中心的沙巴廣場。達卡及其他城市都爆發了街頭衝突。

抗議組織者呼籲人們不要繳納稅款和水電費，也不要上班，以示對政府的"不合作"。周日是孟加拉國的工作日，但達卡的許多商店和銀行都關門了。

警方稱，數千名抗議者襲擊了達卡沙巴區的一家主要公共醫院，焚燒了幾輛車輛。一名不願透露姓名的警官告訴法新社記者，"整個城市變成了戰場"。

在首都烏塔拉區，警方發射催淚瓦斯驅散了堵塞一條主要公路的數百名抗議者。據警方和醫生稱，全國至少有91人喪身。

警方發言人卡姆魯爾‧阿赫桑表示，"至少有14名警察"喪身，還有300名警察受傷。

周日，政府宣佈從周一到周三放假。法院將無限期關閉。移動網路服務被切斷，Facebook和WhatsApp等應用程式无法訪問。

一個購物中心陷入火海 圖片來源： Rajib Dhar/AP/dpa/picture alliance

聯合國人權事務高級專員緊急呼籲

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）周日表示，這個南亞國家的"令人震驚的暴力行動"必須停止。他還敦促政府停止針對和平抗議者的鎮壓："我緊急呼籲政治領導人和安全部隊履行他們保護生命權以及和平集會和表達自由的義務。"

"政府必須立即停止鎮壓那些和平抗議者，立即釋放被任意拘留的人，全面恢復網路接入，並創造有意義對話的條件。" 蒂爾克說，"繼續通過過度使用武力、故意散佈虛假訊息和煽動暴力來壓制民眾不滿的做法必須立即停止。"

他們實在太憤怒了 圖片來源： Suvra Kanti Das/ZUMA/dpa/picture alliance

抗議者為什麼憤怒？

近兩個月前，學生抗議活動因已經被取消的公職配額制度死灰復燃而爆發。隨後，最高法院上訴庭駁回了下級法院恢復配額制度的裁定，要求93%的公職職位根據候選者的個人能力決定，將配額職位的數量從56％削減至7％，其中5%保留給參加過反巴基斯坦解放戰爭的老兵家庭子女，而這一比例之前為30%。

抗議活動平息了幾天，但隨後演變成更廣泛的反政府運動。全國各地的示威活動中已有至少151人死亡，數千人受傷，約10,000人被捕。學生們要求為在鎮壓中遭受警察暴行的受害者伸張正義。

政府批評者以及人權組織指責哈西娜政府過度使用武力鎮壓抗議運動，哈西娜政府對此予以否認。

這場動蕩是自哈西娜在一月份的大選中贏得第四次連任以來面臨的最大考驗。現年76歲的哈西娜自2009年以來鐵腕統治孟加拉國，被人權組織指控濫用國家權力以鞏固地位並消除異己。

(法新社、美聯社、德新社、路透社)

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