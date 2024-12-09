媒體：近90艘中國軍艦、海警船在台灣周圍行動

媒體：近90艘中國軍艦、海警船在台灣周圍行動2024年12月9日
廣告
（德國之聲中文網）路透社周一（9日）引述台灣安全消息人士說法報導，目前有將近90艘中國海軍和海警船隻在台灣、日本南部島嶼以及東海和南海附近海域行動，其中約三分之二為海軍艦艇。消息人士稱，在台灣總統賴清德結束太平洋島國的出訪行程後，預計北京將發起另一起軍演回應。
台灣國防部也在聲明中指出，中國已在福建省和浙江省以東空域，開設了7處為期3天的「空域保留區」，台灣軍方已開設應變中心，保持高度戒備，並同步啟動備戰操演，依敵情威脅等因素，於戰術位置實施演練。
空域保留區是在特定的時間內，保留並分配給保留並分配給特定用戶使用，但根據國際規則，其他航班在獲得許可後仍可通過。
台灣國防部強調：「任何單方面非理性挑釁行動，都可能嚴重破壞印太區域和平穩定，且為國際社會所不樂見」，並表示台灣方面將秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，應對各種灰色地帶侵擾行動。
台灣海巡署周一中午亦表示，中國海警船自6日凌晨起便出現異常動態，共有3艘海警船在台灣東部綠島附近約50至60浬海域滯留，9日再新增4艘海警船編隊向台灣西南海域航行，不過均未進入台灣禁限制水域。
海巡署稱，台灣方面已部署巡防艦采「一對一」平行應對中國海警船，全程嚴密監控。
中國國防部則未立即回應是否將在台灣周圍展開軍演。
在周一舉行的中國外交部新聞例會上，有媒體記者提問「中國是否正在台島附近進行軍事演習？」外交部發言人毛寧回應表示：「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，中方將堅定維護國家主權和領土完整。」
（路透社等）
© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。