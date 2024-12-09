媒體：近90艘中國軍艦、海警船在台灣周圍行動

台灣安全消息人士稱，目前有將近90艘中國海軍和海警船隻在台灣、日本南部島嶼以及東海和南海附近海域行動，其中約三分之二為海軍艦艇。此前有報導稱 ，台灣方面研判，北京可能會在台灣總統賴清德結束對南太平洋島國訪問後不久進行新一輪軍演。

（德國之聲中文網）路透社周一（9日）引述台灣安全消息人士說法報導，目前有將近90艘中國海軍和海警船隻在台灣、日本南部島嶼以及東海和南海附近海域行動，其中約三分之二為海軍艦艇。消息人士稱，在台灣總統賴清德結束太平洋島國的出訪行程後，預計北京將發起另一起軍演回應。

台灣國防部也在聲明中指出，中國已在福建省和浙江省以東空域，開設了7處為期3天的「空域保留區」，台灣軍方已開設應變中心，保持高度戒備，並同步啟動備戰操演，依敵情威脅等因素，於戰術位置實施演練。

空域保留區是在特定的時間內，保留並分配給保留並分配給特定用戶使用，但根據國際規則，其他航班在獲得許可後仍可通過。

台灣國防部強調：「任何單方面非理性挑釁行動，都可能嚴重破壞印太區域和平穩定，且為國際社會所不樂見」，並表示台灣方面將秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，應對各種灰色地帶侵擾行動。

包圍台灣外島的中國漁船 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

台灣海巡署周一中午亦表示，中國海警船自6日凌晨起便出現異常動態，共有3艘海警船在台灣東部綠島附近約50至60浬海域滯留，9日再新增4艘海警船編隊向台灣西南海域航行，不過均未進入台灣禁限制水域。

海巡署稱，台灣方面已部署巡防艦采「一對一」平行應對中國海警船，全程嚴密監控。

中國國防部則未立即回應是否將在台灣周圍展開軍演。

在周一舉行的中國外交部新聞例會上，有媒體記者提問「中國是否正在台島附近進行軍事演習？」外交部發言人毛寧回應表示：「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，中方將堅定維護國家主權和領土完整。」

中國再度發動環台軍演 台灣人怎麼看？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。