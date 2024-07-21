  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
台海兩岸以色列-哈馬斯戰爭俄羅斯入侵烏克蘭
Symbolbild Presseschau
圖片來源： Jan Woitas/picture alliance

媒體看中國

跳轉至下一欄 媒體看中國 的更多報導

媒體看中國 的更多報導

習近平任期內舉行了3次三中全會

牆外文摘：習近平用深化改革取代改革

牆外文摘：習近平用深化改革取代改革

有評論認為，毛澤東用繼續革命取代革命，鄧小平用改革取代繼續革命，習近平用深化改革取代改革。二十屆三中全會宣告了鄧小平時代十一屆三中的經濟改革已經結束。
Symbolbild Presseschau
媒體看中國
評論
政治2024年7月21日
中國車企的優勢，到底源自於補貼，還是內卷式競爭導致的優勝劣汰？圖為零跑的增程型混動汽車

德語媒體：中國的產業優勢並不靠補貼

德語媒體：中國的產業優勢並不靠補貼

歐盟對中國產電動汽車加徵反補貼關稅，到底是否明智？奧地利《標準報》的一篇客席評論認為，為氣候保護之人類大計，各國應該競相補貼綠色產業，而不是反補貼。《法蘭克福匯報》認為，中國產業優勢來自於極其激烈的競爭，這值得歐洲人學習。
Symbolbild Presseschau
媒體看中國
評論
媒體2024年7月20日
中共三中全會落幕，但具體消息可能在未來一段時間才會傳出

德語媒體：習近平是改革家--理論上的

德語媒體：習近平是改革家--理論上的

德語媒體紛紛關注中共三中全會，認為會議公報顯示習近平的政策路線將繼續。一篇官方新華社消失的文章「改革家習近平」也引起了注意。
Symbolbild Presseschau
媒體看中國
評論
經濟2024年7月19日
農民工撐起了中國經濟的騰飛，卻是利益最被忽視的一群人

德語媒體：世界最強大統治者的軟肋

德語媒體：世界最強大統治者的軟肋

《商報》寫道，中共高層政治精英最重要的會議--三中全會結束，向外傳遞的訊息卻極其有限，唯一具體的內容是，一位失蹤的前部長的名字出現了。《世界報》寫道，儘管中國領導人的權力似乎前所未有的穩固，但中共最擔心的仍是民憤。
Symbolbild Presseschau
媒體看中國
評論
經濟2024年7月18日
前往首頁