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圖片來源： Jan Woitas/picture alliance
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牆外文摘：習近平用深化改革取代改革
牆外文摘：習近平用深化改革取代改革
有評論認為，毛澤東用繼續革命取代革命，鄧小平用改革取代繼續革命，習近平用深化改革取代改革。二十屆三中全會宣告了鄧小平時代十一屆三中的經濟改革已經結束。
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政治
2024年7月21日
2024年7月21日
德語媒體：中國的產業優勢並不靠補貼
德語媒體：中國的產業優勢並不靠補貼
歐盟對中國產電動汽車加徵反補貼關稅，到底是否明智？奧地利《標準報》的一篇客席評論認為，為氣候保護之人類大計，各國應該競相補貼綠色產業，而不是反補貼。《法蘭克福匯報》認為，中國產業優勢來自於極其激烈的競爭，這值得歐洲人學習。
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媒體
2024年7月20日
2024年7月20日
德語媒體：習近平是改革家--理論上的
德語媒體：習近平是改革家--理論上的
德語媒體紛紛關注中共三中全會，認為會議公報顯示習近平的政策路線將繼續。一篇官方新華社消失的文章「改革家習近平」也引起了注意。
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經濟
2024年7月19日
2024年7月19日
德語媒體：世界最強大統治者的軟肋
德語媒體：世界最強大統治者的軟肋
《商報》寫道，中共高層政治精英最重要的會議--三中全會結束，向外傳遞的訊息卻極其有限，唯一具體的內容是，一位失蹤的前部長的名字出現了。《世界報》寫道，儘管中國領導人的權力似乎前所未有的穩固，但中共最擔心的仍是民憤。
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經濟
2024年7月18日
2024年7月18日
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