媒體：中企尋求投資馬來西亞以規避美國關稅

媒體：中企尋求投資馬來西亞以規避美國關稅2024年6月25日
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（德國之聲中文網）據路透社援引《金融時報》（Financial Times）報導，一些中國公司的高管正在與馬來西亞政府官員接觸，希望能夠通過將生產業務轉移到該國，從而規避美國的高額關稅。其中涉及的生產領域包括電池製造、醫療設備和半導體等。
據三名知情人士稱，這些企業要求馬來西亞的部長等政府高級官員進行遊說工作，反對美國對中國公司在馬來西亞生產或組裝的產品加徵關稅。
上個月，拜登政府宣佈對一系列中國產品徵收懲罰性關稅，其中包括電動汽車、電腦晶片和醫療產品等。部分關稅將於今年8月1日起正式生效。
馬來西亞總理辦公室和貿易部沒有立即回應路透社的置評請求。
隨著美國加大力度通過提高關稅減少與中國的貿易，從越南等東南亞國家的進口激增，而這些國家的出口產業則很大程度上依賴於來自中國的投資或產品。
例如，太陽能電池板製造商天合光能（Trina Solar）已在越南和泰國擴大生產基地，以規避高關稅。
這推動了中國的對外投資，但拜登政府是否會對中國企業在東南亞地區製造的商品加徵關稅，目前不得而知。
（路透社）
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