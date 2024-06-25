媒體：中企尋求投資馬來西亞以規避美國關稅

《金融時報》援引知情人士報導稱，一些中國企業希望通過遷移生產業務到馬來西亞來尋求避免美國關稅的保證。他們要求該國官員游說華盛頓，不要對中國企業在馬來西亞製造或組裝的產品加徵關稅。

（德國之聲中文網）據路透社援引《金融時報》（Financial Times）報導，一些中國公司的高管正在與馬來西亞政府官員接觸，希望能夠通過將生產業務轉移到該國，從而規避美國的高額關稅。其中涉及的生產領域包括電池製造、醫療設備和半導體等。

據三名知情人士稱，這些企業要求馬來西亞的部長等政府高級官員進行遊說工作，反對美國對中國公司在馬來西亞生產或組裝的產品加徵關稅。

上個月，拜登政府宣佈對一系列中國產品徵收懲罰性關稅，其中包括電動汽車、電腦晶片和醫療產品等。部分關稅將於今年8月1日起正式生效。

中國總理李強不久前剛剛訪問過馬來西亞 圖片來源： Syazrul Azis/Department of Information Malaysia/Handout via REUTERS

馬來西亞總理辦公室和貿易部沒有立即回應路透社的置評請求。

隨著美國加大力度通過提高關稅減少與中國的貿易，從越南等東南亞國家的進口激增，而這些國家的出口產業則很大程度上依賴於來自中國的投資或產品。

例如，太陽能電池板製造商天合光能（Trina Solar）已在越南和泰國擴大生產基地，以規避高關稅。

這推動了中國的對外投資，但拜登政府是否會對中國企業在東南亞地區製造的商品加徵關稅，目前不得而知。

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（路透社）

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