媒體：一名加拿大人涉嫌為中國從事間諜活動

據三家媒體聯合報導，一名加拿大人涉嫌在瑞士為中國從事間諜活動，提供有關北韓外交官的情報。報導稱，案情撲朔迷離，猶如一部電影。

（德國之聲中文網）一名加拿大人涉嫌為中國當間諜，而他的曝光是由於瑞士當局對一名中國情報人員的調查。

德國《明鏡周刊》 、瑞士《每日導報》 和專門報導北韓的NK News 網站稱，一位名叫Craig B.的加拿大男子，曾任聯合國機構官員，因對朝援助工作，而曾多次訪問北韓，並與北韓官員建立關係。

現今在日內瓦作獨立環境咨詢師的Craig B.，仍與瑞士的北韓外交官有緊密聯繫。他們經常一起吃飯，Craig B.也邀請外交官們前往他的住所喝杯乾邑白蘭地。

對一名中國情報人員的調查

瑞士有關部門2021年開始調查一名中國外交官，這名女性被認為實際身份是中方軍事情報人員。有關部門發現，這名女性和Craig B.多次在日內瓦飯店會面，兩人低聲私語，並且會避免同時離開飯店。

瑞士有關部門得以監聽二人的對話，發現內容涉及在瑞士的北韓外交官。在一次會面中，這名女性將一個信封交給Craig B.，而後者則在一張紙條上簽了字，調查人員懷疑這可能是Craig B.獲得報酬的收據。

這名女性後來離開瑞士。而瑞士有關部門則於2023年3月啟動一項對Craig B.的刑事程序，涉及政治、經濟和軍事的諜報活動。

2024年3月，瑞士有關部門將Craig B.帶走進行首次問訊，並在之後將其拘留進行調查。

日內瓦聚集著很多外交官（圖為聯合國在日內瓦辦事處） 圖片來源： Siavosh Hosseini/SOPA Images/ZUMA Press/picture alliance

「不尋常」

三家報導此事的媒體寫道，Craig B.的案件頗不尋常，因瑞士對於被指為外國間諜的人員通常是讓其靜悄悄地離開該國。

瑞士有關部門表示對有關間諜的案件不予置評。中國和北韓使館則沒有回復三家媒體的問詢。但加拿大外交部證實，獲知有關一名該國公民在瑞士被拘留的消息，因個人隱私不予提供更多訊息。

三家媒體報導稱，瑞士情報局NDB2023年的一份報告中，稱中國為僅次於俄羅斯的第二大間諜威脅。報告中稱：「中國在瑞士有數十名情報人員，偽裝為使領館工作人員。」

據報導，瑞士可對Craig B.拘留多長時間，尚不清楚。如果被起訴和宣判，那麼，Craig B.最高面臨三年刑期。

（綜合報導）

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