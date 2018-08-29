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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

威斯巴登

德國中部黑森州首府。與法蘭克福、美茵茲、達姆施塔特、美茵河畔奧芬巴赫和哈瑙等城市共同構成萊因-美茵都會區。

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深度報導

Deutschland, Wiesbaden: Goldene Erdogan-Statue auf dem Platz der Deutschen Einheit

艾爾多安大金像突現德國街頭 迅速被拆

艾爾多安大金像突現德國街頭 迅速被拆

在德國，艾爾多安是一位頗具爭議的人物。對於這一點，藝術家們顯然心知肚明，並且為己所用。在黑森州首府，出現了這位土耳其總統的一座大金像，頗具挑釁意味，導致當局最後不得不介入。
政治2018年8月29日
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城市綠化新樹種

城市綠化新樹種

春天到了，市區的樹木鬱鬱蔥蔥生長茂盛。然而它們真的健康嗎？面對越來越嚴重的病蟲害，城市綠化何去何從？
2016年5月17日06:08 分鐘
Bildergalerie Weihnachtsmärkte für Deutschland entdecken Dahlem

德國的聖誕市場：小市場的大世界

德國的聖誕市場：小市場的大世界

隨著聖誕節的臨近，各地的聖誕市場也緩緩拉開了帷幕。德國的聖誕市場歷史悠久，在充滿節日氣氛的市場上，人們可以品嘗到熱紅酒、德式姜餅等典型的聖誕食品。
2013年12月5日10 張圖
ARCHIV - Container werden am 3. Juni 2009 an einem Verladeterminal der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) im Hafen von Hamburg verladen. Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2009 um 0,3 Prozent gegenueber dem Vorquartal gewachsen. Das ist das erste Wirtschaftswachstum seit dem ersten Quartal 2008, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bei Bekanntgabe der Zahlen am Donnerstag, 13. August 2009, betonte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) den Statistiker zufolge preisbereinigt um 7,1 Prozent zurueck. (ddp images/AP Photo/Fabian Bimmer, Archiv) ** zu APD8866 ** --- FILE - In this June 3, 2009 file photo containers are loaded at a terminal of the "Hamburger Hafen und Logistik AG" (HHLA) in the harbor of Hamburg, northern Germany. (ddp images/AP Photo/Fabian Bimmer, File)

德國經濟形勢好轉

德國經濟形勢好轉

2012年5月24日
Ein riesiges Plakat vor der EU Zentrale in Brüssel zeigt wie Euromünzen aus der Slovakei aussehen werden (Archivfoto vom 11.07.2006). Die Einführung des Euro in Mittel- und Osteuropa ist blockiert. Zwar kann sich Slowenien freuen, zum kommenden Jahreswechsel dem Euro-Club als 13. Mitglied beizutreten. Doch die anderen neuen EU-Länder aus dem früheren Ostblock sind meist wegen hoher Defizite oder der Inflation nicht in der Lage, in absehbarer Zeit ihre nationalen Währungen gegen die Gemeinschaftswährung zu tauschen. EPA/YVES BOUCAU (zu dpa KORR: "Euro-Einführung in Osteuropa ist blockiert - Inflation und Defizite" vom 16.10.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++

德國赤字下降到1%

德國赤字下降到1%

2012年2月24日

在伊甸園中享受學習

在伊甸園中享受學習

孩子們一起在大自然中學習，沒有分數和學習的壓力，一節課可以包含各門學科，學生們自覺的在勤奮學習，這種看來有些烏托邦式的學習方式卻已經在威斯巴登出現了。德國之聲中文網綜合報導如下：
2008年8月26日