You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
威斯巴登
德國中部黑森州首府。與法蘭克福、美茵茲、達姆施塔特、美茵河畔奧芬巴赫和哈瑙等城市共同構成萊因-美茵都會區。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
艾爾多安大金像突現德國街頭 迅速被拆
艾爾多安大金像突現德國街頭 迅速被拆
在德國，艾爾多安是一位頗具爭議的人物。對於這一點，藝術家們顯然心知肚明，並且為己所用。在黑森州首府，出現了這位土耳其總統的一座大金像，頗具挑釁意味，導致當局最後不得不介入。
政治
2018年8月29日
2018年8月29日
城市綠化新樹種
城市綠化新樹種
春天到了，市區的樹木鬱鬱蔥蔥生長茂盛。然而它們真的健康嗎？面對越來越嚴重的病蟲害，城市綠化何去何從？
2016年5月17日
2016年5月17日
06:08 分鐘
德國的聖誕市場：小市場的大世界
德國的聖誕市場：小市場的大世界
隨著聖誕節的臨近，各地的聖誕市場也緩緩拉開了帷幕。德國的聖誕市場歷史悠久，在充滿節日氣氛的市場上，人們可以品嘗到熱紅酒、德式姜餅等典型的聖誕食品。
2013年12月5日
2013年12月5日
10 張圖
德國經濟形勢好轉
德國經濟形勢好轉
2012年5月24日
2012年5月24日
德國赤字下降到1%
德國赤字下降到1%
2012年2月24日
2012年2月24日
在伊甸園中享受學習
在伊甸園中享受學習
孩子們一起在大自然中學習，沒有分數和學習的壓力，一節課可以包含各門學科，學生們自覺的在勤奮學習，這種看來有些烏托邦式的學習方式卻已經在威斯巴登出現了。德國之聲中文網綜合報導如下：
2008年8月26日
2008年8月26日
廣告