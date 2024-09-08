威尼斯電影節閉幕：《隔壁房間》奪得金獅

世界上最富盛名的電影節之一 - 威尼斯電影節落幕。西班牙導演佩德羅‧阿莫多瓦（Pedro Almodóvar ）執導的《隔壁房間》獲得金獅獎。

（德國之聲中文網）威尼斯電影節評委宣佈，本年度最佳影片金獅獎授予西班牙導演佩德羅‧阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）執導的《隔壁房間》。

劇情是面對死神的挑戰，兩位女友的心路歷程：癌症晚期的女主角懇求閨蜜陪伴她走完人生最後一刻。這部影片是根據努內斯（Sigrid Nunez） 的小說「你缺少什麼」改編的。

阿莫多瓦是西班牙最具國際知名度的導演之一。他執導的《關於我母親的一切》曾在2000年獲得一項奧斯卡。2003年，他執導的影片《對她說》再度贏得奧斯卡殊榮。本次在威尼斯獲獎的《隔壁房間》則是現年74歲的阿莫多瓦拍攝的首部英語影片。

因在《Babygirl》中的出色表演，妮可‧基德曼獲最佳女演員金獅獎。 圖片來源： Niko Tavernise

妮可‧基德曼和文森特‧林頓分獲最佳男女主演獎

澳洲籍女演員妮可‧基德曼（ Nicole Kidman）因在 Babygirl中扮演的角色，而獲得最佳女演員金獅獎。而獲得最佳男主角的則是法國演員文森特‧林頓（ Vincent Lindon）。而執導影片《硃砂》的義大利導演德爾佩羅（ Maura Delpero）則獲得評審團大獎。

同戛納、柏林電影節齊名，威尼斯電影節也是世界三大電影節之一。共有21部影片參加了剛剛結束的第81節威尼斯電影節。本屆國際評審團主席由法國女星伊莎貝爾‧於佩爾 （Isabelle Huppert）擔任。

（德新社，法新社）

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