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委內瑞拉
委內瑞拉位於南美洲北部，地處熱帶。
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深度報導
委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體
委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體
在德國之聲發表了關於委內瑞拉腐敗問題的報導之後，委內瑞拉兩家主要有線電視營運商停播了德國之聲的節目。委內瑞拉總統馬杜羅指責德國之聲參與了反對其政府的「媒體運動」。
新聞自由
2024年3月6日
2024年3月6日
專家：習近平近期目標是成為「南半球的領導者」
專家：習近平近期目標是成為「南半球的領導者」
習近平近日接連會見來自委內瑞拉、柬埔寨和贊比亞的領導人。有專家認為，中國的長期目標是成為世界第一，但近期目標是成為南半球的領導者。
政治
2023年9月15日
2023年9月15日
看圖瞭解全球難民和移民動向
看圖瞭解全球難民和移民動向
戰爭、自然災害、經濟危機--全球成千上百萬人被迫背井離鄉，到國外求生。難民和移民從哪裡來？誰收留了他們、誰又築起高牆？德國之聲試用圖表一文說清。
社會
2023年3月26日
2023年3月26日
多國元首缺席 拜登美洲國家峰會蒙陰影
多國元首缺席 拜登美洲國家峰會蒙陰影
美國總統拜登計劃本周召開的美洲國家首腦會議的參加元首繼續減少，墨西哥總統日前也宣佈不去洛杉磯與會。
政治
2022年6月7日
2022年6月7日
直接供應美國石油換制裁松綁？委內瑞拉釋放兩美囚
直接供應美國石油換制裁松綁？委內瑞拉釋放兩美囚
跡象顯示，美國將放鬆對委內瑞拉的石油制裁，以增加其原油供應。本周二，美國總統拜登宣佈立即禁止從俄羅斯進口石油和天然氣。
政治
2022年3月9日
2022年3月9日
為制裁俄羅斯：美國和委內瑞拉舉行石油談判
為制裁俄羅斯：美國和委內瑞拉舉行石油談判
在西方致力於全球孤立俄羅斯背景下， 普丁盟友、富產石油的委內瑞拉總統馬杜羅和美國商定，繼續雙邊石油談判。
經濟
2022年3月8日
2022年3月8日
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