委內瑞拉民眾抗議馬杜羅操縱選舉結果 11人喪生

委內瑞拉數千人在首都加拉加斯舉行新一輪示威，抗議總統馬杜羅通過欺詐手段贏得選舉。據非政府組織稱，全國至少有11人在抗議活動中死亡。美國、巴西、歐盟呼籲委內瑞拉當局確保透明度，公佈大選計票詳細結果。

（德國之聲中文網）本周一（7月29日），委內瑞拉各地爆發抗議總統馬杜羅操縱選舉結果的示威活動。安全部隊向抗議者發射了催淚瓦斯和橡皮子彈。警民衝突已至少導致11人死亡。非政府組織"刑事司法論壇"（Foro Penal）的羅梅洛（Alfredo Romero）7月31日向媒體表示，警民衝突造成的死者已升至2名未成年人和9名成人。至少177人遭到逮捕。委內瑞拉當局報告稱，700多人被捕，有兩名安全部隊成員也在衝突中喪生。

周二，數千名委內瑞拉人在首都加拉加斯以和平方式表達對反對派的支持。他們高呼"自由！自由！"，"我們不害怕！"的口號。

按照官方宣佈的大選結果，現任總統馬杜羅以51%得票率贏得7月28日總統大選的勝利，反對派競爭對手岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）得票率為44%，但反對派對這一結果予以駁斥，並堅稱他們掌握了令人信服的岡薩雷斯勝選的證據。效忠馬杜洛政權的委內瑞拉國家選舉委員會（CNE）並未提供計票細節。

委內瑞拉國防部長重申效忠馬杜羅

委內瑞拉國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino López）在電視聲明中強調效忠馬杜羅："我們重申對委內瑞拉玻利瓦爾共和國總統、我們的總司令尼古拉斯‧馬杜羅‧莫羅斯公民的絕對忠誠和無條件支持。"他說，馬杜羅合法地再次當選，如有必要，軍方將採取強有力的行動，以維持全國秩序。他還表示，"我們正在應對一場由極右法西斯勢力在帝國主義勢力、美帝國主義的支持下煽動的政變。我們將挫敗這次政變。"

現年61歲的馬杜羅自2013年掌權至今。在他執政期間，委內瑞拉政治和經濟陷入嚴重危機，數百萬人被迫離開該國。6年前馬杜羅贏得連任時，美國政府拒絕承認馬杜羅政府的合法性。美國等超過65個國家承認反對派領導人瓜伊多為委內瑞拉"臨時總統"。馬杜羅則譴責美支持反對派發動"政變"，並宣佈與美斷交。美國繼而對委內瑞拉實施一系列制裁。

委內瑞拉國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino López）在電視聲明中宣示對馬杜羅絕對忠誠 圖片來源： Prensa Miraflores/picture alliance/dpa

習近平祝賀馬杜羅 多國呼籲確保透明度

馬杜羅7月29日宣佈在總統選舉中勝出後，中國國家主席習近平7月30日致電馬杜羅表示祝賀。

鑑於局勢緊張，哥斯達黎加政府表示願意向委內瑞拉反對派領導人瑪麗亞‧科裡納‧馬查多（María Corina Machado）和岡薩雷斯以及其他遭受政治迫害的反對派人士提供庇護。馬查多對此表達感謝，但表示她想暫時留在祖國。她在X上寫道："我有責任繼續與人民並肩作戰。"

美國總統拜登和巴西總統盧拉呼籲委內瑞拉當局確保選舉透明度，公佈各個投票站的詳細結果。歐盟也呼籲委內瑞拉選舉當局立即允許查看所有投票站的投票文件。歐盟外交政策負責人波瑞爾表示，在此之前，"已經宣佈的選舉結果無法得到承認"。

（路透社、法新社等）

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