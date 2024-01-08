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好萊塢
美國加州洛杉磯的一個地名，由於美國許多著名電影公司設立於此，故經常被與美國電影和影星聯繫起來，而「好萊塢」一詞往往直接用來指南加州的電影工業。
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深度報導
第81屆金球獎揭曉：《奧本海默》成最大贏家
第81屆金球獎揭曉：《奧本海默》成最大贏家
第81屆金球獎1月7日晚間在洛杉磯舉行了頒獎典禮。《奧本海默》拿下包括最佳電影在內五項大獎，是本屆金球獎的最大贏家。與之相比，《芭比》斬獲寥寥。一部亞裔主打的迷你劇集一舉贏得電視類多個獎項。
文化
2024年1月8日
2024年1月8日
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好萊塢演員與電影公司達成協議，結束罷工
好萊塢演員與電影公司達成協議，結束罷工
達成的協議將調漲演員的薪資待遇，並在使用人工智慧（AI）生成演員形象領域增加了相關協議和補償條款。
文化
2023年11月9日
2023年11月9日
第80屆威尼斯電影節 梁朝偉獲終身成就獎
第80屆威尼斯電影節 梁朝偉獲終身成就獎
隨著好萊塢罷工的持續進行，出席本屆威尼斯電影節的美國演員和編劇減少，焦點落在歐洲電影上。香港影星梁朝偉在本屆威尼斯影展獲頒終身成就金獅獎也成為電影節上的亮點。他成為首位獲得該獎項的華人演員。
文化
2023年9月4日
2023年9月4日
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「芭比」在中國找到共鳴了嗎？
「芭比」在中國找到共鳴了嗎？
今夏全球熱映的《芭比》在中國的票房成績雖然並不突出，但在年輕觀眾中引起了討論熱度，成為這個夏季中國影院裡的一個另類。
文化
2023年8月19日
2023年8月19日
與製片方談判破裂 好萊塢演員工會宣佈罷工
與製片方談判破裂 好萊塢演員工會宣佈罷工
好萊塢的編劇自今年5月起展開罷工，如今演員工會也宣佈加入罷工行列，成為1960年代以來，好萊塢影視業首度爆發「雙重罷工」。勞資雙方有哪些訴求與主張？
文化
2023年7月14日
2023年7月14日
五角大樓喊話好萊塢 遵從中國審查就免談合作
五角大樓喊話好萊塢 遵從中國審查就免談合作
美國《政治》雜誌指出，五角大樓表示，如果電影人向中國妥協，根據對方的要求刪減鏡頭，將不會給他們提供任何幫助。
文化
2023年7月3日
2023年7月3日
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