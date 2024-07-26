奧運足球賽開賽連爆醜聞

奧運男足首場比賽讓人們大跌眼鏡：這場阿根廷與摩洛哥的比賽因傷停補時過長、球迷騷亂及長達兩小時的中斷成為一場鬧劇。在女足方面，加拿大隊一名影片分析師因使用無人機窺探紐西蘭隊訓練而被以間諜罪判刑。

（德國之聲中文網）這也許是史上最漫長的一場足球賽。當地時間7月24日下午3點，哨聲響起，由阿根廷隊對陣摩洛哥隊的巴黎奧運會男子足球小組賽首場比賽准時開場。然而，直到四個多小時後，這場比賽才宣告結束。

摩洛哥隊首先憑借拉希米（ Soufiane Rahimi ，第45分鐘/第51分鐘）的兩粒進球以2-0領先。下半場進行到第68分鐘時，阿根廷隊的西蒙尼（Guiliano Simeone）攻入一球，將比分改寫為1-2。

不過，出人意料的是，瑞典裁判尼伯格（Glenn Nyberg） 做出補時15分鐘的決定。如此超長的補時令所有相關人員感到驚訝，因為理由並不充分。而阿根廷人竟然在補時第16分鐘將比分扳平。這是一個戲劇性的場面：在前兩次射門擊中橫梁後，梅迪納（Cristian Medina）頭槌攻入摩洛哥隊球門。

瑞典裁判尼伯格（Glenn Nyberg） 圖片來源： Arnaud Finistre/AFP/Getty Images

隨後便發生了騷亂：觀眾向慶祝進球的阿根廷人投擲塑料瓶、杯子和其他物品。在哨響之後，無數球迷湧上球場。然而，比賽尚未正常結束。

直到場內局勢平靜下來，所有觀眾都離開賽場後，裁判才再次查看最後一個進球的影片，並裁決一名阿根廷球員在進攻中越位，梅迪納的頭槌無效。這時離梅迪納頭槌破門已經過去了大約兩小時。兩支球隊再次熱身，然後在空蕩蕩的看台前又踢了三分鐘，雙方都沒有再進球。經過90分鐘的常規比賽、19分鐘的補時以及兩個多小時的中斷後，這場比賽終於結束。

阿根廷人呼籲國際足球總會紀律委員會對這起事件採取行動，稱其為"嚴重事件"，要求相關責任人必須受到懲罰。巴黎奧運會組織者周四表示，正在調查阿根廷對陣摩洛哥的比賽期間發生的球迷衝入球場事件。國際足球總會也表示將針對該場比賽可能發生的違規行為進行調查。

阿根廷與摩洛哥隊的比賽發生球迷騷亂，兩隊在觀眾離場後又補時三分鐘 圖片來源： Silvia Izquierdo/dpa/picture alliance

加拿大女足用無人機窺探紐西蘭隊訓練醜聞

對於奧運女足來說，第一樁醜聞在周四的首場比賽前就發生了：在紐西蘭女足賽前兩次訓練中，都有一架無人機飛過球場上空。首輪比賽對陣加拿大隊的紐西蘭女足向警方報告了這一事件，指控有人使用無人機偷拍紐西蘭女足的訓練，並向國際奧委會投訴。

加拿大影片分析師喬伊‧隆巴迪（Joey Lombardi）而後被捕。他承認有罪，並於周四被聖艾蒂安一家法院判處八個月監禁，緩期執行。 43歲的這名分析師拍攝了紐西蘭女足訓練的影片，並向加拿大助理教練曼德（Jasmine Mander）報告了有關情況。加拿大奧委會在23日發表聲明致歉，表示對隊中有未獲正式認證的團隊成員使用無人機偷拍紐西蘭隊訓練"感到非常震驚和失望"。曼德被停職後，加拿大女足主教練普裡斯特曼（Bev Priestmann）現也被停職，並離開球隊。在周四加拿大隊2-1戰勝紐西蘭的首場比賽中，普裡斯特曼自願沒有站在場邊。加拿大隊在奧運上的剩餘比賽將由助理教練斯彭斯（Andy Spence）負責指導。

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