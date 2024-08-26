奧運表現亮眼 香港運動員卻嘆全職不易

香港運動員隊在巴黎奧運取得佳績，擊劍金牌選手張家朗和江旻憓各獲6百萬港元，獎金全球最高引發關注。但DW專訪香港全職運動員，發現大多人的薪酬不僅不如奧運獎金這麼豐厚，甚至還要自費出國比賽。

（德國之聲中文網）「他們（家人）希望我趁年輕，見到自己喜歡的事就做……我諗（想）大部分家庭都不會支持，因為是一個相對有風險的選擇。」香港劍擊代表蔡俊彥10歲開始學劍，14歲在青少年亞錦賽贏得冠軍，他在2018年轉為全職劍擊運動員。

蔡俊彥接受DW訪問時表示，現時的資助對一些剛起步的全職運動員來說，保障不足，他認識一些運動員因收入問題而放棄做全職，幸好他得到家人支持。他透露，自己最初入行所獲的資助不高，在比賽打出成績，薪酬才調升。

此前，巴黎奧運香港羽毛球代表李卓耀接受《商業電台》訪問，也提到薪酬問題，他16歲開始做全職運動員，最初月薪約7千元港幣，當時還可視為零用錢，「體院包三餐住宿，這說法可是真的不用錢」，但現時這筆錢是「人工」，「我要如何升職加薪？就是努力一點去打波。」

上屆東京奧運，蔡俊彥在男子花劍個人賽16強止步，他對DW說，全職運動員每週練習5天，每日訓練5小時，早上做體能，下午練習劍擊，例如對打和步法訓練。2018年入行時，他只有6、7千港元資助，同年雅加達亞運會男子花劍團體賽奪得銀牌，因打出成績，薪金調升。

蔡俊彥覺得，運動員體制殘忍的地方是，「如果這年我有成績，下年沒有（成績），我應該不會立刻有事，因為取得成績可以保持兩年（資助），但如果連續兩年都沒有成績，我（薪金）就會跌，視乎跌多少」。若比賽成績未達標，兩年後會減薪，一旦受傷，即凍薪一年。

蔡俊彥正積極備戰11月比賽，4年後希望再戰洛杉磯奧運。 圖片來源： Privat

外出比賽或需自費

蔡俊彥平日有兼職教劍，幫補收入，「但我的情況沒有那麼extreme（嚴峻），純粹想儲錢，為將來打算」。

對於「成人隊」每月標準資助為7,130港元，他表示這些運動員出外比賽，很大機會需要自費，「我不評論其他運動，我用劍擊為例，因為劍擊一般一年的比賽，世界賽都是前四名至前六名有公費，每個劍種只有四至六個人有公費」。

他補充說，拿7、8千港元資助的全職劍擊運動員，在世界賽不是排前一至六名，他們名次較後，可能排七至十二名；假設去日本比賽需要5、6千港元，自費的話，「你差不多要用一個月的薪金」。

「我們劍擊大部分比賽都在歐洲（舉行），歐洲打比賽，一定是一萬港元起標，我們一年會有六、七個比賽，如果你參加所有賽事，很大機會要貼錢。對一個運動員來說，你不能叫他不打比賽，因為你做運動員，就是為了打比賽取得成績。」

「怎樣可以打比賽取得好成績？就是不停打更多更多的比賽，他們吃虧的地方，就是他們拿 7、8千之餘，沒有出外比賽的資助。所以不是說，即使有好的食宿、一些好的offer，（體院）包吃包住，基本上你沒有零用錢，如果你是有心做一個想拿好成績的運動員。」蔡俊彥說。

記者問蔡俊彥，對運動員來說，期望怎樣的支持？蔡俊彥表示，有成績的劍擊運動員已經得到很好的待遇，包括他在內，體院有資助他外出受訓和比賽；主要問題在於，一些未有成績、剛起步的運動員的保障不足，他們的起薪點低、薪酬有機會下跌，如果要改變這個現況，他認為要由增加資助開始，可能底薪可以再調高一點。

蔡俊彥接受DW訪問翌日，他在社交平台Threads發文披露「成年隊」隊友近一年出外比賽的開支，包括自費的飯店、機票、飲食和比賽報名費，除出外比賽，他列出「唔出街搵朋友食飯，三餐喺體院食」（不外出找朋友吃飯，三餐在體院吃），將收入扣減支出，「一年零用錢」三萬港元左右，引起網民討論。蔡俊彥的Threads於8月21日下午已清空所有帖文。

檢討運動員資助機制

根據香港體育學院精英訓練資助準則，目前共有20項「A級」精英體育項目，包括劍擊、羽毛球、單車、游泳及滑浪風帆等，全職運動員獲不同的每月資助，按成績每兩年檢視一次。香港運動員要達到精英級才有較高薪酬，資助劃分為六個級別：成人隊、精英丙、精英乙、精英乙+、精英甲、精英甲+。

資料顯示，精英甲+級運動員必須在奧運會、世錦賽及世界盃獲得獎牌，他們每月可獲標準資助44500港元；若加上額外資助，最高每月可達5萬港元。擊劍運動員張家朗和江旻憓、游泳運動員何詩蓓屬於精英甲+級運動員。

精英甲級別的運動員，條件是奧運會、亞錦賽或世界盃排第四至八名，或亞運會得取獎牌，每月標準資助32730港元。

至於最低級的「成人隊」，最低要求是國際成年比賽中名列前三分二，或按個別體育總會較高的達標要求，或現役青少年甲／乙組別之受助人首年晉陞為成年隊，這些運動員每月標準資助為7130港元。

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜早前形容，這筆收入類似「零用錢」，雖然薪金不高，但運動員獲得其他資源，如教練、醫療、住宿等，「嚴格嚟講無咩嘢要使錢」（嚴格來說沒東西要花錢），此言掀起爭議。

港府與港協暨奧委會21日舉行巴黎奧運會運動員返港歡迎儀式，香港特首李家超稱，港府會一直與體院及各體育總會保持溝通，不斷強化資助機制及培訓系統等，其中體院預計明年初之前完成檢討運動員直接資助機制。

香港體育學院院長蔡玉坤表示，9月將會就運動員的資助機制進行檢討，期望今年底或明年初完成檢討，新機制明年4月1日起生效。DW曾向蔡玉坤查詢，惟至截稿前未獲回覆。

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