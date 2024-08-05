奧運性別爭議：國際拳總記者會被評一片混亂

阿爾及利亞拳擊選手哈利夫與台灣拳擊選手林郁婷在巴黎奧運捲進性別爭議，引發國際媒體關注。國際拳擊總會5日召開記者會，但冗長的內容加上未提出實際證據也再度引發批評。

（德國之聲中文網）國際拳擊總會（IBA）週一（5日）召開記者會，原先對外宣稱將說明哈利夫（Imane Khelif）與林郁婷為何不適合參加女子拳擊賽事，但長達2個多小時的內容不僅未公開檢測結果，過程還被《時代》雜誌評為一片混亂（chaotic mess）。

IBA主席克列姆列夫（Umar Kremlev）透過視訊遠端參加該記者會，但在約20分鐘的開場演說中，先是批評巴黎奧運開幕式、指控國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）腐敗，並稱讓哈利夫及林郁婷參加奧運賽「不公平」。

現場主持會議的IBA的執行長羅伯斯（Chris Roberts）則聲稱，IBA在2022年收到教練和選手投訴，因此安排哈利夫與林郁婷進行染色體檢測，2023年世錦賽又再於印度檢測1次，發現2人都有XY染色體，並將結果報告給選手，以利選手向國際運動仲裁法庭申訴，但林郁婷方面則未提出上訴。

羅伯特茲表示，IBA對檢測內容很有信心，但因為「中華台北」與阿爾及利亞的拳擊協會要求，因此無法公開性別檢測內容。

除此之外，克列姆列夫被問及，若2名選手的檢測在2022年就被IBA認定資格不符，為何直到2023年世錦賽才提出時，克列姆列夫則突然表態，稱他「很尊重中國......台灣是中國的一部分」，並呼籲克列姆列夫澤呼籲2名選手「自證清白」，並說如果有人質疑他的性別，他會進行任何檢測「證明我是一個真正的男人」。

對此，國際奧委會（IOC）發言人表示：「IBA記者會的內容和組織都已經說明，你需要知道有關該組織還有其可信度的一切」。

此前，國際奧委會曾表示，哈利夫和林郁婷都符合巴黎奧運參賽資格，而且奧運是依據護照來定義選手的性別與年紀。奧委會1日發佈的聲明寫道：「每個人都有不受歧視從事運動的權利……這兩位運動員是國際拳擊協會（IBA）突然、武斷決定下的受害者。」

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）回應DW詢問時也說：「這些運動員是不是女人？答案是肯定的，根據她們的資格條件，根據她們的護照，根據她們過往的經歷。」

義大利的卡裡尼（左）曾拒絕與哈利夫握手，但她後來表示希望能向哈利夫道歉。 圖片來源： John Locher/dpa/picture alliance

哈利夫：停止霸凌

阿爾及利亞拳擊手哈利夫週日（4日）接受體育媒體SNTV訪問。她形容自己因性別遭受的誤解和仇恨言論「傷害了人類尊嚴」，並呼籲大眾停止網路霸凌運動員。

「我要向世界上所有人傳達一個訊息，那就是要維護奧運的原則與憲章，不要霸凌任何運動選手，因為這會造成影響，很巨大的影響……這會擊潰一個人，會扼殺人們的想法、精神和心靈，會製造對立。」

現年25歲的哈利夫強調，她不會讓外界的閒言閒語和指控，阻止她替阿爾及利亞拿下巴黎奧運金牌。「我每週有兩天會跟我的家人聯絡，希望他們不會太受影響……他們很擔心我。老天保佑，讓這場危機最後以一面金牌告終，那就會是最好的結果。」

週六（3日）的女子拳擊66公斤級賽事，哈利夫以5比0擊敗匈牙利的夏莫裡（Luca Anna Hamori），取得準決賽資格，同時也「保底」一面銅牌。

哈利夫上週四（1日）曾對上義大利選手卡裡尼（Angela Carini），對方在比賽開始46秒內便宣佈棄賽，哈利夫直接獲得勝利。當時卡裡尼的頭部與鼻子遭受重擊，說她「撐不下去」；她在賽場上跪地哭泣，且拒絕與哈利夫握手。

不過，卡裡尼賽後接受義大利媒體《米蘭體育報》訪問，稱這一連串爭議讓她難過；她也對自己沒跟哈利夫握手表達了歉意，希望能跟她道歉並「擁抱她」。

「我生氣是因為我的奧運（夢想）化為烏有了。」卡裡尼說：「如果國際奧委會（IOC）認為她可以上場比賽，我尊重這個決定。」

與哈利夫同樣面臨性別質疑的還有來自台灣的林郁婷。她參與女子拳擊57公斤級賽事，2日和4日分別打敗烏茲別克和保加利亞選手，晉級4強，至少一面銅牌入袋。

林郁婷4日表示：「很感謝全台灣願意成為我的後盾，給我最大的支持和力量，那我也會帶著這份力量，完成我的目標。」



圖為台灣選手林郁婷（左）2日與烏茲別克選手圖爾迪別柯娃（Sitora Turdibekova）比賽。 圖片來源： Jan Woitas/dpa/picture alliance

為什麼拳擊賽成為焦點？

這波圍繞女子拳擊賽的爭議，可以追溯到《衛報》上週的報導。該文指出，哈利夫和林郁婷去年因性別檢測結果不合格，而遭國際拳擊協會取消世界錦標賽資格；後來《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）在社群平台X上轉發此文章，隨後更把哈利夫與卡裡尼的比賽形容為「男人在公共場合打女人」。

愛爾蘭前拳王（Barry McGuigan）稱國際奧委會的決定「錯誤」。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）認為比賽不公平：「有男性基因特徵者不該獲准參加女子賽事……這不是因為要歧視任何人，而是要保障女性運動員有權在公平條件下競爭。」

事實上，雖然哈裡夫、林郁婷確實曾遭國際拳擊協會取消參賽資格，理由是「有XY染色體」，但也有專家指出這樣的判定有爭議。

人權團體「體育權利聯盟」（Sports & Rights Alliance）主任佛羅倫斯（Andrea Florence）則向DW表示，哈利夫和林郁婷都是霸凌與虛假指控的受害者，「讓人無法接受」。

佛羅倫斯認為，「打著『公平競爭』的幌子、對女性身體過分的懷疑揣測，這根源來自於有害的性別和種族的刻板印象」。

政治風波

這場性別爭議也讓國際奧會和國際拳擊協會之間的恩怨浮上檯面。前者是世界體壇最有權力的機構；後者是業餘拳擊運動的全球管理組織，有俄羅斯背景，且已不再獲國際奧會正式承認。國際奧會批評國際拳擊協會的檢測標準不透明，且內部管理不善，甚至傳出貪污問題。

2016年的裡約奧運，國際業餘拳擊協會（AIBA，IBA的前身）捲入裁判操控比賽、舞弊的醜聞；2021年的東京奧運和今年的巴黎奧運，拳擊賽事都不再由國際拳擊協會主辦，而是由國際奧會接手。

然而，國際奧會認為國際拳擊協會並未積極改善內部管理問題，2022年甚至再度推選跟克裡姆林宮有關聯的俄國商人克列姆列夫（Umar Kremlev）為主席，此舉讓國際奧會不滿。克列姆列夫曾多次批評國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）。

圖為國際拳擊協會主席克列姆列夫2023年在印度出席一場記者會。（資料照） 圖片來源： Sondeep Shankar/Pacific Press/picture alliance

雖然國際拳擊協會不再主導奧運，但仍控制著世界錦標賽，而這正是哈利夫與林郁婷的性別檢測爭議爆發之處。

著有《體育性別》（Sporting Gender）一書、從事跨性別運動員研究的學者哈波（Joanna Harper）告訴DW：「在拳擊領域，我認為這些組織沒有一個是值得參考的典範。」

哈波認為，有些「居心不良者」試圖從中獲取政治資本。「有些人想以政治的方式證明，只要是無法以男女之別清楚劃分的人都是男人、是在假扮成女人、想要毀掉女性運動。」

這場拳擊性別爭議將如何收場，一般認為哈利夫和林郁婷不太可能在巴黎奧運被解除資格，應可以繼續參與比賽。至於長期而言，國際奧會可能會重新審視性別資格的政策，但哈波也指出，「沒有什麼單一的解決方法能讓所有人都滿意」。

（DW記者Jonathan Crane對此文有貢獻）

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