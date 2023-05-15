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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

奈及利亞

奈及利亞位於西非，是全非洲人口最多的國家。

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深度報導

Nigeria Abuja | Besuch Außenministerin Baerbock | Rückgabe Benin-Bronzen

德國歸還殖民時期文物--好心辦壞事？

德國歸還殖民時期文物--好心辦壞事？

歸還文物是為了糾正殖民時期的錯誤，原本是件好事。但如果收到文物的國家，不一定公開展出這些寶貴遺產，而是轉入私人之手，又該怎麼辦呢？德國把"貝南銅器"歸還給了奈及利亞，究竟是對是錯，引發了一場火熱的辯論。
文化2023年5月15日
科隆Rautenstrauch-Joest民族博物館歸還給奈及利亞的文物

歸還藝術品！大英博物館壓力山大

歸還藝術品！大英博物館壓力山大

大不列顛王國曾經是最大的殖民國家，近日各界要求英國歸還他國文物的呼聲越來越高，但為什麼大英博物館仍然不把掠奪來的藝術品物歸原主？
文化2023年2月12日
Italien Straßenverkäufer

無人相助 義大利街頭黑人小販遭毆打致死

無人相助 義大利街頭黑人小販遭毆打致死

在義大利的沿海城市，一名義大利男子在光天化日之下將一名奈及利亞裔小販毆打致死。一些人認為匪夷所思之處在於 —— 為什麼沒有人出面制止施暴者？
社會2022年7月31日
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沒有雙腿的計程車司機

沒有雙腿的計程車司機

奈及利亞人科維喬（Babatunde Kewejo）是一名計程車司機，而他雙腿截肢。他希望用自己的故事告訴人們：截肢者並非他人的負擔。
文化2022年5月29日01:50 分鐘
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奈及利亞小夥的超跑夢

奈及利亞小夥的超跑夢

29歲的奈及利亞小夥Olajide Michael夢想擁有自己的跑車。雖然是植物學專業畢業，但憑著熱情和孜孜不倦的學習態度，他為自己製作了一輛超級吸引眼球的獨一無二跑車。
技術2022年1月24日02:00 分鐘
奈及利亞乒乓球健將誇德裡‧阿魯納（ Quadri Aruna）

非洲頭號乒乓好手叫板中國

非洲頭號乒乓好手叫板中國

奈及利亞乒乓球健將誇德裡‧阿魯納（ Quadri Aruna）希望在本屆奧運會上與中國運動員能有一拼，並贏得一枚獎牌。他是他所在大陸的最大希望所在。
體育2021年7月18日
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