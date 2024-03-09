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失業指未獲得任何有薪工作的狀態
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中國人大民生記者會關鍵詞：穩就業 穩樓市
中國人大民生記者會關鍵詞：穩就業 穩樓市
中國當局坦言，就業總量壓力不減，穩就業還需付出更多的努力。與此同時，該國穩定房地產市場的任務依然艱巨，傳染病防控形勢也仍舊嚴峻。
政治
2024年3月9日
2024年3月9日
中國網民看兩會
中國網民看兩會
中國的兩會前夕，人民網推出一項調查，邀請網民選出兩會十大熱詞。「依法治國」、「就業」、「鄉村振興」是位居前三的熱詞。隨著兩會的開幕，中國網民對兩會還有哪些期待，對兩會的作用有何看法？
政治
2024年3月6日
2024年3月6日
降薪求職？中國求職者面臨「新常態」
降薪求職？中國求職者面臨「新常態」
春節過後中國各地的招聘會紛紛舉辦。雖然招聘的企業和職位數量都大幅增加，但由於目前仍是僱主市場，畢業生對就業崗位的搶奪造成起薪水準普遍仍不高。經濟分析師們表示，只有當家庭變得更加樂觀，或收入增長和財富效應得到真正改善時，消費才會反彈。
社會
2024年3月3日
2024年3月3日
經濟放緩，一些中國年輕人更看重自由時間
經濟放緩，一些中國年輕人更看重自由時間
調查顯示，Z世代是現代中國所有年齡段中最悲觀的一代。專家認為，隨著中國經濟增長放緩，勞動力市場持續緊張，「對於年輕人來說，如何應對僵化的社會不平等、不斷加強的政治控制和暗淡的經濟前景是一個巨大的挑戰」。
社會
2024年2月18日
2024年2月18日
憂心失業 中國勞工無法歡喜過年
憂心失業 中國勞工無法歡喜過年
春節將至，中國民眾踏上返鄉的路程，但對工作和經濟不景氣的擔憂卻給期待已久的家庭團聚蒙上了陰影。
社會
2024年2月10日
2024年2月10日
中國2023年經濟成長5.2% 前景仍不樂觀
中國2023年經濟成長5.2% 前景仍不樂觀
中國官方週三公佈2023年各項經濟數據，其中經濟成長率為5.2%，雖然高於官方去年訂的5%目標，但為何金融機構和分析師都不看好？今年的中國經濟又將面臨哪些問題與挑戰？
經濟
2024年1月17日
2024年1月17日
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