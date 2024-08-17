失業率創新高 中國千萬青年失業大軍淪詐騙目標

7月份中國青年失業率上升至17.1%，創下自今年以來的最高水準。隨著中國經濟困境持續，千萬青年失業大軍陷入求職寒冬，如今更出現多起著急求職的年輕人遭到詐騙。

（德國之聲中文網）官方數據顯示，7月份中國青年失業率上升至17.1%，這是今年以來的最高水準。

青年失業率飆升、高度負債的房地產行業以及與西方日益加劇的貿易衝突，讓這個世界第二大經濟體面臨日益嚴重的經濟挑戰。

據新華社報導，中國國務院總理李強周五（8月16日）要求「聽得見、聽得進企業的呼聲，真正為企業解決實際困難」。

中國國家統計局周五發布的數據顯示，16至24歲年輕人的失業率大幅上升，從6月份的13.2%上升至17.1%。中國國統局發言人劉愛華周四（15日）在記者會上表示，「就業總量壓力依然存在……下階段，要堅持把高校畢業生等青年群體就業作為重中之重」。

這一備受關注的指標在2023年6月達到了21.3%的峰值，隨後當局暫停了數據發布。今年1月，統計局將在校生排除在失業率數據統計外之後，開始按月發布不包含在校學生的不同年齡段勞動力失業率。

中國青年找工作難 聽聽他們怎麼說 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在25至29歲人群中，7月份的失業率為6.5%，高於上個月的6.4%。整體勞動力的失業率為5.2%。然而，國家統計局的數據只考慮了城市地區，因此未能全面反映中國整體就業情況。

今年6月，中國有近1200萬大學生畢業，導致本已競爭激烈的就業市場壓力加劇，這可能解釋了7月失業率的急劇上升。今年5月，中國國家主席習近平表示，必須「把就業當作民生頭等大事來抓」。

雖然無法精確追蹤16歲至24歲的所有求職者究竟有多少人，但中國國統局去年曾指出，約有3300萬青年正在找工作。

高企的失業數據伴隨著其他令人失望的經濟數據，包括顯示工業生產疲軟的數字，儘管中國政府最近採取了旨在促進增長的措施。

7月份的工業生產增長放緩，月度增長率為5.1%，低於6月份的5.3%，也未達到分析師的預期。

上個月，中國主要城市的房地產價格再次下降，顯示出需求疲軟的跡象。根據本周早些時候發布的官方數據，銀行貸款需求也出現了近20年來的首次收縮。

國際挑戰也在加劇，歐盟和美國日益加強貿易壁壘，以保護其市場免受來自中國的低成本產品和被認為不公平競爭的影響。

求職詐騙頻傳

8月初，武漢一名女子向中國媒體控訴，她19歲、有智慧型障礙的兒子求職不成，反遭醫美院所誘騙，貸款3萬元人民幣，做了隆胸手術。

此事在中國網路上引發熱議，許多網友批評診所欺騙智慧型障礙者，相當「缺德」；路透社周日（8月18日）的報導則指出，這顯示在中國經濟成長步調衰退之際，年輕人求職困難，不存在的假職缺廣告、貸款陷阱也越發猖獗。

今年6月中國有近1200萬大學生畢業，導致本已競爭激烈的就業市場壓力加劇。圖為今年6月鄭州大學一場就業博覽會。 （資料照） 圖片來源： Avalon.red/Imago Images

據這名19歲青年的母親說法，兒子的智商只有5歲幼童程度，且患有憂鬱症、焦慮症等疾病，但今年7月28日，兒子卻在她不知情的情況下做了隆胸手術。她提出聊天紀錄佐證，指控醫療院所哄騙青年稱，動了隆胸手術之後可以「做直播賺錢」。 「我們家裡人聽到這個事情以後，非常震驚，像天要塌下來一樣。」

在媒體與律師的協助下，這位母親最後設法取消了貸款，她的兒子則再度接受手術，取出胸部的植入物。

除了這起欺騙求職者動手術的事件之外，以「招聘外賣員」為幌子、實際卻是誘騙年輕學生背上「租車貸」的案例也越來越多。

中國媒體「南方+」今年7月的調查報導內，一名21歲的丁姓大學生現身說法。他說自己應徵了自稱為知名電商「美團」的兼職外送員工作，結果卻被誘導分期付款，租賃了1年的電動車。

當他發現，跑外送的收入實際上也還不起租車費時，決定提前結束租車契約，卻被要求支付車輛損壞的維修費用。 「這時候我才意識到，他們招聘時所說的『高薪招聘騎手』，不過是讓應聘者高價租用電動自行車。」

路透社引述一名微博網友評論：「找工作已經夠難了，現在我們還要小心詐騙。」

中國政府也意識到有越來越多詐騙案件以學生和社會新鮮人為下手目標；求職前景黯淡的現實，甚至導致部分年輕人自己也淪為詐騙者，其中有些人還擁有高學歷。

官方數據指出，2023年前10個月，因電話與網路詐騙而被起訴的18歲以下青年，人數跟前一年相比上升了68%。

就業難的中國年輕人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、路透社、南方+）

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