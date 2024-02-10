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央視春晚
中國中央電視台為慶祝農歷新年而自1983年起於每年農歷除夕晚上舉辦的電視綜合晚會。
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深度報導
長平觀察:他們不在乎我們 我們也不在乎自己
長平觀察:他們不在乎我們 我們也不在乎自己
梅西不肯和領導握手為什麼會傷害「我們」？央視春晚為什麼不能「寓教於樂」？時事評論作家長平指出，洗腦教育的結果是，不僅「他們」根本不在乎我們，我們自己也不在乎自己。
社會
2024年2月10日
2024年2月10日
牆外文摘：多生孩子能減少人口危機嗎？
牆外文摘：多生孩子能減少人口危機嗎？
有評論認為，地球上的人口減少也可能減少人類的生態足跡以及對有限資源的競爭。當各國政府被迫做出選擇，究竟是把錢花在軍備上還是花在支付老年人養老金上時，甚至有可能給世界帶來更多的和平。
媒體
2023年2月5日
2023年2月5日
2023年春晚和吐槽春晚 哪個更好看？
2023年春晚和吐槽春晚 哪個更好看？
2023年央視春晚已經是這一慶祝新春的文藝晚會連續第41年以直播形式播出。這一聯歡晚會對於特別是中國北方的觀眾來說早已成為大年三十的「保留節目」，但伴隨而來的網路「吐槽」也如期而至。
文化
2023年1月23日
2023年1月23日
中國疫情：大城市首高峰已過 春運推波助瀾
中國疫情：大城市首高峰已過 春運推波助瀾
有研究顯示，中國自去年12月開始的新冠感染大潮，在北京、上海、重慶、廣州等大城市已越過高峰。但今年全國範圍還可能經歷幾波疫情，農村地區將在一月迎來高峰。
社會
2023年1月2日
2023年1月2日
Bilibili拜年祭—年輕人的彈幕春晚
Bilibili拜年祭—年輕人的彈幕春晚
每年春節期間，中國央視的春晚依然是許多人或多或少關注的話題，雖然其熱度大不如前，而且近年來批評聲日甚。與此同時，在網路上興起的另一場「春晚」卻日益興盛，成為許多年輕人的另類選擇。
文化
2019年2月24日
2019年2月24日
長平觀察：好看的春晚也不過是動物福利
長平觀察：好看的春晚也不過是動物福利
儘管批評春晚的聲音在中國被一再被刪除和封殺，但是仍然可以聽到怨聲四起，嘲諷不斷。時評人長平認為，我們並不需要包裝得更加巧妙的春晚，而是根本就不應該有這樣一種壟斷性的大型政治宣傳。
文化
2019年2月5日
2019年2月5日
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