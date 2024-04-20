You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
太陽能
來自太陽輻射出的光和熱所具有的一種能量。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
德語媒體：肖爾茨重蹈了梅克爾覆轍
德語媒體：肖爾茨重蹈了梅克爾覆轍
德語媒體《商報》指出，肖爾茨在北京犯了與前任梅克爾一樣的錯誤，過於以大型企業利益為導向，而不是為德國爭取利益。德國網路編輯部發表評論寫道， 為了防止中國過剩的光伏產品破壞歐洲市場，歐盟必須推出長期產業政策。
政治
2024年4月20日
2024年4月20日
德語媒體：抱怨中國產能過剩 既虛偽又短視
德語媒體：抱怨中國產能過剩 既虛偽又短視
《商報》觀察到義大利在去年退出「一帶一路倡議」後，目前正在努力加強同中國的貿易往來。《新蘇黎世報》問道，「什麼是產能過剩？假如一個國家只為自己的市場進行生產，那麼貿易從何談起？」
政治
2024年4月19日
2024年4月19日
耶倫訪華帶警訊 中美最佳狀態「管控下的對立」？
耶倫訪華帶警訊 中美最佳狀態「管控下的對立」？
中國的大規模補貼導致產能過剩，溢出至全球市場，對其它國家構成壓力。美國財長耶倫在一年不到的時間內第二次訪華，尋求傳達這一訊息。專家指出，儘管中美重返對話，但主要摩擦點未能解決。
政治
2024年4月5日
2024年4月5日
客座評論：中國的「生產過剩「是個偽命題，如果......
客座評論：中國的「生產過剩「是個偽命題，如果......
如何解決「新三樣」的出路涉及到能否部分解決中國現有的經濟問題。但中共領導的政府能換一套思路，在鄧小平改革的路上走下去，中國的「生產過剩」也許就會是一個偽命題。
經濟
2024年3月20日
2024年3月20日
中國光伏產業步入「寒冬」全球最大製造商也難敵裁員
中國光伏產業步入「寒冬」全球最大製造商也難敵裁員
全球最大的太陽能製造商隆基綠能周二在一份聲明中表示，該公司將裁員5%。此前彭博社援引知情人士報導稱，隆基綠能計劃裁員近三分之一，以節省成本。
經濟
2024年3月20日
2024年3月20日
難敵中國價格競爭 歐洲最大光伏組件廠關門
難敵中國價格競爭 歐洲最大光伏組件廠關門
瑞士太陽能光伏組件生產商Meyer Burger宣佈，將關閉在德國東部的生產廠。面對中國競爭對手無法比擬的價格優勢和德國政府扶持光伏產業的政策遲遲難以出台，這家公司計劃將產能遷往美國。
經濟
2024年2月23日
2024年2月23日
顯示更多
廣告