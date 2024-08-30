太平洋島國論壇重申台灣參與地位不變 中國特使：必須修正

第53屆太平洋島國論壇對話會本周五發表最後公報，與會領導人重申1992年確立的台灣參與太平洋島國論壇（PIF）的地位不變。中國方面對此表示憤怒，中國太平洋島國事務特使錢波稱這是個」大錯」，」必須修正「。

(德國之聲中文網）太平洋島國論壇成員本周五拒絕了某些中國盟友提出的停止將台灣作為發展夥伴的呼籲。 在東加第53屆太平洋島國論壇對話會的最後公報中，與會領導人 "重申 "1992年確立的台灣以"台灣/中華民國"名義參與太平洋島國論壇（PIF）的地位不變。

太平洋島國論壇是太平洋地區最重要的國際組織之一。台灣自1993年起以"台灣/中華民國（Taiwan/ Republic of China）"的名義，作為"發展夥伴（Development Partner）"持續參與論壇相關機制與活動。今年，台灣派出外交部政務次長田中光率領代表團參加。

中國一直試圖將台灣排除在國際論壇之外。南太平洋曾被視為支持台灣主權主張的堡壘，但中國一直系統性地削弱南太平洋島國對台灣的支持。過去五年間，索羅門群島、吉里巴斯和諾魯都被說服與台灣斷絕外交關係，轉而與中國建交。目前，台灣在大洋洲的邦交國只剩下馬紹爾群島、帕勞和吐瓦魯三個國家。

索羅門群島游說各國未果

太平洋島國論壇峰會前，中國在南太平洋的主要合作夥伴索羅門群島一直游說剝奪台灣與太平洋島嶼論壇的合作夥伴地位。此舉激怒了台灣的一些盟友。紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）公開表態，支持台灣在太平洋島國論壇的地位不變。太平洋島國論壇會議經過過數日討論後本周五重申台灣參與太平洋島國論壇的地位不變。

不過，跡象顯示，索羅門群島並沒有放棄游說努力。該國外交部長彼得‧阿戈瓦卡（Peter Agovaka）本周五（8月30日）向法新社表示，他認為應該對論壇的成員進行審視，確保成員國是"主權國家，而不是受其他司法管轄的國家"，"確保太平洋島國論壇是一個遵守國際法的政府間組織。"索羅門群島將於2025年主辦太平洋島國論壇。

對於太平洋島國論壇對話會8月28日批准的由澳洲出资四億澳元的太平洋警務倡議，索羅門群島本周五表示對此持保留意見，稱該倡議不應妨礙其與中國開展合作。索羅門群島外長彼得‧ 阿格瓦卡（Peter Agovaka）說，「我們唯一不贊同的是，它對我們自己的國內安全施加了條件。」他說，澳洲提供警務協助是有附加條件的，「比如不允許我們在澳洲接受了培訓的警察再接受中國警察的培訓。「

中國太平洋島國事務特使錢波稱最後公報"必須修正"

中國並非太平洋島國論壇成員。此次中國派太平洋島國事務特使錢波出席此次太平洋島國論壇對話會。錢波8月28日在發言中表示，中方將堅持高水準對外開放，堅持走和平發展道路，堅持高品質共建"一帶一路"，堅持綠色發展理念，以實際行動同島國一道落實《藍色太平洋2050戰略》，構建更加緊密的中國-太平洋島國命運共同體。

在太平洋島國論壇對話會發表重申台灣參與太平洋島國論壇（PIF）地位不變的最後公報後，錢波對此表示憤怒並稱這是個"大錯"，必須修正。據台灣中央社援引《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，錢波指出："這是某人所犯下令人訝異的大錯，我不確定，但必須修正。"

美國廣播公司記者Stephen Dziedzic8月30日在X上發帖寫道：」幾個小時前，中國駐太平洋島國事務特使錢波要求太平洋島國論壇'糾正'領導人的最後公報，因為該公報重申了其對台灣的立場。現在，該公報似乎已從太平洋島國論壇網站上刪除https://forumsec.org/publications/reports-communique-53rd-pacific-islands-leaders-forum-2024「



中國外交部發言人林劍8月30日在記者會上對法新社記者的有關詢問回應說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是國際關係的基本準則和國際社會的普遍共識，任何企圖製造"兩個中國""一中一台"的行徑都注定失敗。他還稱，"台灣當局企圖通過蹭會來刷存在感，只能是自欺欺人，自取其辱。"

（法新社等）

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