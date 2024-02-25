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成分以甲烷為主的氣態礦物燃料。

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德國經濟究竟出了什麼問題？

德國經濟究竟出了什麼問題？

在長達數十年裡，德國都被視為歐洲的模範國家、歐洲經濟的引擎。如今，德國仍然是歐洲最大的經濟體，但卻面臨嚴重的經濟衰退。德國是否像一些新聞頭條所宣稱的那樣，再次成為了「歐洲病夫」？
經濟2024年2月25日08:23 分鐘
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制裁下的俄羅斯經濟不降反升

制裁下的俄羅斯經濟不降反升

兩年來對俄羅斯的經濟制裁未能奏效，它的戰爭印鈔機仍在運轉。不僅如此，俄羅斯的經濟在過去一年甚至增長了3.6%，比大部分西方國家好得多。
經濟2024年2月22日04:59 分鐘
西伯利亞力量是俄羅斯東部最大的天然氣輸送系統，向國內消費者以及中國供應天然氣。

「西伯利亞力量二號「推遲開工 細節沒談攏？

「西伯利亞力量二號「推遲開工 細節沒談攏？

蒙古國總理奧雲額爾登近日接受英國金融時報採訪時表示，從俄羅斯經蒙古國向中國輸送天然氣的「西伯利亞力量二號管道」工程建設可能面臨推遲。俄羅斯一位副總理近日也表示，該項目的建設時間和成本將在俄中簽署具有約束力的協議後確定。
經濟2024年1月30日
在香港註册的「新新北極熊號"（Newnew Polar Bear）貨輪

中芬元首就海底管線毀壞進行了"建設性對話"

中芬元首就海底管線毀壞進行了"建設性對話"

芬蘭同中國兩國的國家元首周三進行了影片會晤。對芬蘭而言，澄清去年波羅的海輸氣管道毀壞事宜非常重要。
政治2024年1月10日
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歐盟對俄實施鑽石禁令 中國印度掏錢收購？

歐盟對俄實施鑽石禁令 中國印度掏錢收購？

根據去年12月歐盟通過的第12輪對俄制裁，自今年起歐盟不再進口俄羅斯的鑽石。鑽石產業為俄羅斯帶來豐厚利潤，光是在2021年，俄羅斯從鑽石出口賺進了約40億美元。
經濟2024年1月7日02:20 分鐘
中國現在「還不想簽約」？

德語媒體：西伯利亞天然氣管道，北京還不急

德語媒體：西伯利亞天然氣管道，北京還不急

《法蘭克福匯報》關注中國和俄羅斯在管道天然氣能源交易上利益的不同步；《商業內幕》則注意到，如耐吉、蘋果等一些在華經營的跨國公司業務不夠理想。
政治2023年12月28日
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