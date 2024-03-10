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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

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天主教是基督教的最大宗派。

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即時新聞

2024年3月10日

教宗建議「舉白旗」談判　烏克蘭：絕不投降

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深度報導

肖爾茨在梵蒂岡覲見教宗，並且贈送了2024歐洲盃的官方用球

肖爾茨在梵蒂岡與教皇方濟各舉行私人會晤

肖爾茨在梵蒂岡與教皇方濟各舉行私人會晤

德國總理肖爾茨周六（3月2日）在梵蒂岡與教宗方濟各舉行了私人會晤。中東局勢和俄烏戰爭很可能會在此次會晤中被提及。
政治2024年3月2日
Vatikanstadt 2024 | Papst Franziskus beim Angelus-Mittagsgebet am Petersplatz

教宗向中國人民迎春節發出祝福

教宗向中國人民迎春節發出祝福

教宗方濟各周日在聖彼得廣場上的午間禱告中，為中國民眾即將迎來春節而祝福。
文化2024年2月4日
今年聖誕遊行的隊伍比往年小很多

伯利恆：戰火硝煙中的聖誕節

伯利恆：戰火硝煙中的聖誕節

在天主教聖地伯利恆，今年的聖誕遊行規模明顯小於往年。鑑於以色列和哈馬斯之間的戰爭仍在繼續，教會領袖決定取消聖誕裝飾和慶祝活動。
政治2023年12月25日
external

不再「禁洋節」？看北京和上海今年如何過聖誕

不再「禁洋節」？看北京和上海今年如何過聖誕

今年是中國自新冠疫情解封後的首個聖誕節，充滿濃厚節慶氣氛的上海聖誕市集吸引了大批遊客，而北京的宣武門天主堂也於整修完畢後首度舉辦聖誕彌撒。
政治2023年12月25日02:00 分鐘
梵蒂岡准許神父為同性伴侶祝福

教皇方濟各允許教會為同性伴侶祝福

教皇方濟各允許教會為同性伴侶祝福

梵蒂岡宣佈允許神父為同性未婚伴侶祝福，但同時表示，祝福並不代表教會對同性關係的認可，祝福也不得以祝福婚姻的宗教儀式進行。
社會2023年12月19日
Missbrauch in der katholischen Kirche Spaniens

調查：西班牙逾20萬人幼時曾遭神職人員性侵

調查：西班牙逾20萬人幼時曾遭神職人員性侵

西班牙人權監察員根據一份調查報告推斷，超過20萬人在孩提時代曾遭到天主教神職人員性侵。若將教會的非神職人員計算在內，遭到侵害的人數甚至高達逾40萬人。
政治2023年10月28日
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陳日君：《中梵協議》是骯髒勾當

《中梵協議》續簽兩年，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機形容是一樁「骯髒的勾當」，又批評教廷對華綏靖，採取曾在歐洲失敗的「東方政策（Ostpolitik）」，是在重複歷史錯誤，將進一步令中國地下教會陷入困境。
信仰2020年10月29日05:59 分鐘