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天主教
天主教是基督教的最大宗派。
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即時新聞
2024年3月10日
2024年3月10日
教宗建議「舉白旗」談判 烏克蘭：絕不投降
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深度報導
肖爾茨在梵蒂岡與教皇方濟各舉行私人會晤
肖爾茨在梵蒂岡與教皇方濟各舉行私人會晤
德國總理肖爾茨周六（3月2日）在梵蒂岡與教宗方濟各舉行了私人會晤。中東局勢和俄烏戰爭很可能會在此次會晤中被提及。
政治
2024年3月2日
2024年3月2日
教宗向中國人民迎春節發出祝福
教宗向中國人民迎春節發出祝福
教宗方濟各周日在聖彼得廣場上的午間禱告中，為中國民眾即將迎來春節而祝福。
文化
2024年2月4日
2024年2月4日
伯利恆：戰火硝煙中的聖誕節
伯利恆：戰火硝煙中的聖誕節
在天主教聖地伯利恆，今年的聖誕遊行規模明顯小於往年。鑑於以色列和哈馬斯之間的戰爭仍在繼續，教會領袖決定取消聖誕裝飾和慶祝活動。
政治
2023年12月25日
2023年12月25日
不再「禁洋節」？看北京和上海今年如何過聖誕
不再「禁洋節」？看北京和上海今年如何過聖誕
今年是中國自新冠疫情解封後的首個聖誕節，充滿濃厚節慶氣氛的上海聖誕市集吸引了大批遊客，而北京的宣武門天主堂也於整修完畢後首度舉辦聖誕彌撒。
政治
2023年12月25日
2023年12月25日
02:00 分鐘
教皇方濟各允許教會為同性伴侶祝福
教皇方濟各允許教會為同性伴侶祝福
梵蒂岡宣佈允許神父為同性未婚伴侶祝福，但同時表示，祝福並不代表教會對同性關係的認可，祝福也不得以祝福婚姻的宗教儀式進行。
社會
2023年12月19日
2023年12月19日
調查：西班牙逾20萬人幼時曾遭神職人員性侵
調查：西班牙逾20萬人幼時曾遭神職人員性侵
西班牙人權監察員根據一份調查報告推斷，超過20萬人在孩提時代曾遭到天主教神職人員性侵。若將教會的非神職人員計算在內，遭到侵害的人數甚至高達逾40萬人。
政治
2023年10月28日
2023年10月28日
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焦點話題
陳日君：《中梵協議》是骯髒勾當
《中梵協議》續簽兩年，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機形容是一樁「骯髒的勾當」，又批評教廷對華綏靖，採取曾在歐洲失敗的「東方政策（Ostpolitik）」，是在重複歷史錯誤，將進一步令中國地下教會陷入困境。
信仰
2020年10月29日
2020年10月29日
05:59 分鐘