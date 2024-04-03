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伊朗駐大馬士革大使館的領館建築被完全炸毀，以色列據信為空襲發動者

伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？

伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？

伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館遭以色列導彈襲擊，領館大樓被完全炸毀，聖城旅高級指揮官被炸身亡。伊朗威脅將進行報復。對衝突進一步升級的擔憂也越來越大。
政治2024年4月3日
大馬士革空襲現場圖片

以色列據報空襲敘利亞 數名伊朗革命衛隊成員喪生

以色列據報空襲敘利亞 數名伊朗革命衛隊成員喪生

消息人士對路透社表示，以色列周六朝敘利亞首都大馬士革發動導彈襲擊，一棟建築被夷為平地，造成四名伊朗革命衛隊成員喪生，其中包括該部隊在敘利亞的情報部門負責人。
政治2024年1月20日
以色列稱加強了對加薩南部汗尤尼斯（圖）的打擊

加薩戰火重燃 敘利亞稱遭到以軍空襲

加薩戰火重燃 敘利亞稱遭到以軍空襲

短暫的休戰期結束，以色列軍方周六表示對加薩南部的數十個目標實施了打擊。與此同時，敘利亞方面稱以軍對大馬士革附近地區進行了空襲，但是沒有報告傷亡。
政治2023年12月2日
伊朗總統萊西（左）到訪大馬士革會見敘利亞總統阿薩德

敘利亞內戰以來 伊朗總統首訪大馬士革

敘利亞內戰以來 伊朗總統首訪大馬士革

伊朗總統萊希周三與敘利亞總統阿薩德在大馬士革會晤，希望借此促進兩個盟國之間的合作。這是時隔逾12年，伊朗總統首次訪問敘利亞。
政治2023年5月3日
Syrien Präsidentschaftswahlen Bashar Assad

再度連任 阿薩德繼續執掌敘利亞

再度連任 阿薩德繼續執掌敘利亞

西方國家視為既不自由也不公平的敘利亞總統選舉在5月26日啟動，阿薩德的勝選本就沒有懸念。5月28日，官方公佈了總統選舉結果。歐盟也因此決定延長對該國的制裁。
政治2021年5月28日
Syrien Putin trifft al-Assad in Damaskus

普丁突訪大馬士革 見阿薩德談什麼？

普丁突訪大馬士革 見阿薩德談什麼？

在美國和伊朗之間的衝突加劇之際，俄羅斯總統普丁出人意料地訪問了飽受內戰之苦的敘利亞。多年來，俄羅斯戰機一直在支援敘利亞統治者阿薩德的軍隊。
政治2020年1月8日
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