大規模七一遊行消失5年 李家超再提國安法

2024年7月1日為香港主權移交27週年，特首李家超重申《國安法》重要性。七一前夕，有同志團體原訂舉行市集活動，卻突然遭港府取消；香港歌手何韻詩舉行線上演唱會，也遭到警方關切。

（德國之聲中文網）香港主權移交27週年之際，香港特首李家超週一（7月1日）發表文章，稱中國與香港的「一國兩制」在過去27年經歷考驗，但無論「美西方國家如何霸凌遏制國家的和平發展……香港在國家的強大後盾支持下……更加茁壯成長」。

李家超提及，今年3月通過的《維護國家安全條例》（即《基本法》23條立法）與香港《國安法》「渾然一體」，「標誌著香港築牢了維護國家安全的法律屏障，對香港的長治久安和長期繁榮穩定具有堅固和深遠影響」。

到2019年為止的10多年間，香港民主派團體年年舉辦大規模的「七一遊行」，然而2020年的七一遊行遭港府以新冠疫情限制聚集為由反對，且當天有數百人被逮捕；再加上《國安法》實施，許多民主派團體被迫解散，大規模的香港七一遊行如今已不復見。

《南華早報》上週曾報導，香港警方7月1日會加強安保措施，規模與去年相同，部署約4000多名警力，防範出現煽動或破壞性活動。據稱，警方會在敏感地點巡邏，並配備胡椒槍和防刺裝備。

報導也引述消息人士說法稱，當天所有在公開場合穿著「煽動性服裝」的人，都可能受到監視或攔檢，警察會立即通知總部的指揮中心；消息人士稱，根據香港《國安法》，此舉可能構成「煽動罪」，最高可判處7年徒刑。

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北京送大熊貓

週一，港府早上8時在灣仔金紫荊廣場升旗，李家超夫婦、前特首梁振英、林鄭月娥，以及北京中央駐港聯絡辦公室主任鄭雁雄等人皆有出席。

中國國家主席習近平曾在2022年前往香港，出席香港回歸25週年及新一屆港府就職典禮。但《南華早報》先前報導指出，今年習近平和國務院總理李強均無計劃訪港。

不過，李家超在香港回歸27週年的慶祝酒會上，宣佈北京將時隔17年再贈送香港一對大熊貓。港區全國人大代表陳勇稱，預計大熊貓今年內便可送達香港。

今年2月，香港民主建港協進聯盟（簡稱民建聯）曾表示，希望北京再贈送一對熊貓，並建議取名為「治治」和「興興」。陳勇也對此贊同，「當然希望（命名治治、興興），香港由治及興嘛」。

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何韻詩線上演唱會遭投訴「噪音」

週日（6月30日），曾因涉及「串謀發佈煽動刊物罪」被港警逮捕的香港歌手何韻詩在上環見山書店舊址舉辦線上音樂會，期間有數十名警察先後到場，聲稱收到「噪音投訴」，不僅在現場拉起封鎖線，還記下當時在書店內人士的身份證、拍攝書店內情況等，導致活動多次中斷。隨後直到活動結束前，都有警察在書店外封鎖現場。

對此，港警回覆《明報》，警方在當天下午5點50分左右接獲噪音報案，指音樂會發出的聲浪「可能對其他人造成滋擾」，因此以《噪音管制條例》與《公眾娛樂場所條例》，對主辦人及相關人士作出調查及跟進處理。

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「驕傲月」活動跨七一遭取消

值得注意的是，香港同志組織「大同」（Gay Harmony）原定從上週六（29日）開始，於尖沙咀舉辦一連3天的「同志驕傲月市集」，卻無預警被官方以「未有持相關娛樂牌照」為由，被迫取消相關活動。

根據《光傳媒》報導，「大同」25日於社群平台上宣佈，收到香港食物環境衛生署通知，指主辦單位「未持有臨時公眾娛樂場所牌照或公眾娛樂場所牌照，而不得舉辦此次活動」。

「大同」表示，「有關訴求的活動都不須申請臨時娛樂牌照，15年來辦過的活動都一樣」。該團體透露，雖然原本想按照規定補申請牌照，「但食環直接聯絡場地方，通知場地方不可以給我們舉辦活動，先被迫取消」。

紀錄顯示，香港同志驕傲月市集自2021年起已連續舉辦3年，今年是首次由2天增至3天，也是第一次延長到7月1日。

《國安法》生效四年重傷媒體業

無國界記者組織（RSF）上週五（28日）發佈聲明 ，指香港《國安法》在4年前施行後，成為港區新聞自由衰落的轉折點。

該組織統計顯示，自2020年6月30日香港《國安法》上路以來，至少有900名記者失業。數百名記者移居海外，在台灣、英國等地成立10家媒體機構，包含在台灣的《光傳媒》、在英國的《追新聞》、「綠豆」平台，以及範圍遍佈全球的《棱角媒體》。

聲明指，過去4年來，香港政府起訴了至少28名記者與新聞自由倡議者，其中仍有10人未獲釋。香港過去的重要媒體——《蘋果日報》與《立場新聞》也遭關閉。與此同時，記者協會一再被港府騷擾，此前還發生無國界記者組織代表被香港拒絕入境一事。

依據無國界記者組織報告，香港在2024年的世界新聞自由指數中排名第135位，在過去20年內，從原來的第18名大幅下滑；中國的新聞自由則是在180個國家和地區中排名第172名。

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