大英博物館獲得價值10億英鎊中國瓷器藏品捐贈

一批價值10億英鎊的1700件中國陶瓷私人收藏品被捐贈給大英博物館。這筆捐贈從價值和數目上創下大英博物館受捐的歷史紀錄。

（德國之聲中文網）大英博物館周三（11月13日）晚間宣佈，大維德中國藝術基金會，簡稱大維德基金會（The Sir Percival David Foundation）正式將旗下收藏全數捐贈予大英博物館，價值總共約10億英鎊。

英國大維德爵士於1964年去世，生前是一位商人和「中國通」。他收藏了來自歐洲、日本、香港和中國的大量瓷器。

2009年以來，他生前收藏的這些瓷器一直借給大英博物館展出。

博物館館長喬治‧奧斯本（George Osborne）表示，他「對這一重大決定感到興奮」，稱這是「悠久的歷史上對大英博物館的最大遺贈」。

大維德基金會負責人科林‧希夫（Colin Sheaf）表示，此次捐贈恰逢大維德爵士首次訪華一百周年。當年的中國之行激發了大維德爵士對中國藝術和文化的熱愛。

1351年的花瓶 圖片來源： British Museum/PA Media/dpa/picture alliance

希夫說，他希望博物館能利用這些展品繼續激勵和教育後代。

這批藏品亮點包括1351年的花瓶、15世紀明憲宗成化皇帝用來盛酒的杯子，以及11世紀為北宋宮廷製作的陶瓷。

與西方許多博物館一樣，近年來，大英博物館也面臨著歸還大英帝國時期獲得的收藏品的壓力，尤其是古希臘神廟雕塑帕台農神廟的埃爾金大理石雕。

（法新社）

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