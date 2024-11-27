大眾汽車及夥伴宣佈出售在新疆的分公司

德國大眾汽車及其中國夥伴本周三宣佈出售在烏魯木齊的工廠以及位於吐魯番和上海安亭的測試車道，並將此舉歸因於「戰略調整」下的「經濟原因」。大眾汽車在新疆的工廠此前被指存在強迫勞動等侵犯人權的現象。

（德國之聲中文網）大眾汽車的一位發言人周三（11月27日）在一份聲明中表示，該公司將把其位於新疆首府烏魯木齊的工廠出售給上海臨港集團旗下上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司（SMVIC）。聲明還表示，大眾汽車也將出售位於新疆吐魯番和上海安亭的測試軌道，並將此舉歸因於"戰略調整"下的"經濟原因"。

上海臨港集團旗下上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司（SMVIC）為國有企業。

目前尚不清楚這筆交易的價值。

路透社早前引述知情人士透露，上述交易完成後，大眾在新疆將不再擁有任何業務。

2023年，中國依然是大眾汽車最大的單一市場，但大眾汽車在中國市場上的銷量增速放緩，其最暢銷汽車品牌頭銜也被比亞迪奪走。

大眾的烏魯木齊工廠曾被指存在強迫勞動現象

2013年，大眾與中國國有企業上海上汽集團合資在烏魯木齊建了一家裝配廠，生產廉價的燃油汽車，在中國的西部地區銷售。其近200名員工中將近四分之一是維吾爾族。

《紐約時報》在11月初發表的一篇報導中指出，大眾曾特意雇傭大量維吾爾族人。但"維吾爾族長期以來一直受到中國僱主的歧視，維吾爾族激進分子在2008年到2014年發動了多次致命襲擊事件後，中國僱主對維吾爾族人的不信任進一步加深"。

多年來，人權活動家一直指責北京鎮壓新疆的維吾爾族和其他穆斯林少數民族，包括強迫勞動和設置再教育營。2022年9月，聯合國人權事務高級專員辦事處發表報告，認為針對維吾爾族和"其他主要以穆斯林為主的社區"存在"嚴重侵犯人權行為"，譴責中國利用模糊的國家安全法壓制少數民族的權利，並建立"任意拘留制度"，並稱"關於酷刑或虐待模式的指稱，包括強迫醫療和惡劣的拘留條件，以及對於個別性暴力和基於性別的暴力事件的指稱，是可信的。"

中國則反駁說，其在新疆的反恐和"去極端化努力"是按照"法治"進行的，絕不是"打壓少數民族"，在新疆的職業教育和培訓中心是"依法設立的去極端化學習設施"，而不是"集中營"。中國政府還發表聲明說："新疆各族勞動者的合法權益受到保護，不存在'強迫勞動'之類的情況"。

大眾中國總裁稱新疆廠無強迫勞動 維族學者：說法有問題 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

去年夏天，大眾聘請了一家審計公司對其在新疆是否遵守國際勞工標準的問題進行調查。年底的時候，審計人員宣佈，他們沒有發現存在強迫員工勞動的證據。但海外批評意見認為，審計工作不符合國際標準，如在為提供訊息的工人保密姓名上做得不夠，普通工人僅被問及有限的、預設的問題等等。此外，大眾在吐魯番的測試車道也不在審計之列。德國《商報》今年報導稱，2019 年大眾在吐魯番修建測試跑道時可能使用了強迫勞工。

德國化工巨頭巴斯夫今年宣佈將加速退出新疆的兩家合資企業後，要求大眾重新考慮其在新疆業務活動的呼聲越來越大。今年2月，大眾汽車終於宣佈，正在與上汽集團就其在新疆業務活動的未來方向進行討論。大眾公司表示，撤出新疆業務並不容易，因為也需要得到合作夥伴上汽的同意。

（法新社等）

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