大熊貓重返聖地亞哥動物園

雲川和鑫寶是二十多年來首次從中國入境美國的大熊貓。它們本周在加利福尼亞州聖地亞哥動物園露面，重啟了北京與華盛頓之間長期停滯的「熊貓外交」。

（德國之聲中文網）周四（8月9日），加利福尼亞州聖地亞哥動物園，兩只大熊貓在陽光下懶洋洋地曬著太陽，似乎毫不在意自己肩負重啟"熊貓外交"的重任。

它們名叫雲川和鑫寶，是二十多年來首次從中國入境美國的一對大熊貓。人們正在用中國傳統舞蹈和領導講話來歡迎它們的到來。

加利福尼亞州州長紐森在開幕式上表示："這不僅僅是我們慶祝兩只美麗的大熊貓，這象徵著更深層次、更豐富的東西。這是關於慶祝我們共同的人性，是關於慶祝將我們聯繫在一起的事物。"

歡迎儀式包括傳統的中國舞蹈和中國駐美大使謝鋒及其他地方官員的講話。謝鋒說："來自加利福尼亞州的兩個大熊貓小粉絲給我寫了幾封信，提議送給中國灰熊以換取大熊貓。"他的話引發了陣陣笑聲。

聖地亞哥動物園為兩只大熊貓的到來舉行歡迎儀式 圖片來源： Derrick Tuskan/AP Photo/dpa/picture alliance

雲川和鑫寶是誰？

雲川和鑫寶在六月抵達聖地亞哥動物園，並在向公眾露面前進行了適應性訓練。兩只熊貓都出生在中國四川省臥龍神樹坪熊貓基地。

雲川是一隻年近5歲的雄性熊貓，動物園形容其"性情溫和、溫柔可愛"。他的祖先白雲和高高都在聖地亞哥動物園生活了十多年，而他的母親珍珍則是在這家動物園出生的第四隻熊貓。

鑫寶是一隻年近4歲的雌性熊貓，被形容為"溫柔機智的內向者，擁有甜美的圓臉和大耳朵"。謝鋒大使說："她的名字意味著繁榮與富足的寶藏，我們希望她能為你們帶來好運。"

兩只熊貓似乎對舞蹈、演講和"熊貓外交"的重啟毫不在意，在陽光下懶洋洋地曬太陽。

肩負外交重任的鑫寶懶懶地曬著太陽 圖片來源： Derrick Tuskan/AP Photo/dpa/picture alliance

動物保護與"熊貓外交"

中國長期以來通過"熊貓外交"來增強與世界各國，尤其是美國的關係，同時也聲稱促進了這一易受威脅物種的保護工作。

每當關係惡化時，中國政府可能就會把這種保護工作的"促進"放到一邊，召回一些熊貓以表達政治上的不滿。

「熊貓外交」很甜蜜 但這份愛有時會過期 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

最近，由於美中在貿易競爭、台灣問題、俄羅斯和南中國海問題上的摩擦導致關係緊張，長期以來"借給"美國大熊貓的"保護"合作似乎凍結。在雲川和鑫寶到來之前，美國只有四隻大熊貓，全部居住在亞特蘭大。

去年11月，中國國家主席習近平與美國總統拜登在三藩市會晤，宣佈中國將繼續在美國開展該項目。

預計到2025年，更多的大熊貓將抵達華盛頓和三藩市的動物園。

（美聯社、法新社、路透社）

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